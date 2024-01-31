نشست اجلاس سران بدمینتون آسیای مرکزی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، پوریا نایب رئیس بدمینتون آسیا در این مراسم ضمن خیر مقدم به مسوولان بدمینتون آسیای مرکزی گفت: ما در شهرهای بزرگی مانند یزد ظرفیت های خوبی داریم که می توانیم مسابقات جهانی را میزبانی کنیم و امیدواریم بتوانیم در سال ۲۰۲۵ مسابقات آسیای میانه را در ایران و شاید به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار کنیم.



وی ادامه داد: ما خوشخبتانه مدیران برجسته ای در کشور داریم که در کنار ورزش هستند و این نشان می دهد که از ورزش کشور و آسیا حمایت کامل را دارند.

پوریا بیان کرد: این میزبانی برای نخستین بار در یزد نشان دهنده همراهی مسئولان و ایجاد اتفاقات بزرگتر است.



واجد علی رئیس توسعه بدمینتون آسیا نیز در این مراسم گفت: خوشحالم که در یزد و در این شهر جهانی هستیم و از مسئولان استان به ویژه استانداری و مسئولان ورزش و جوانان استان تشکر می کنم.



وی افزود: آنچه این جا با عنوان سی و دومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر در حال برگزاری است برای کشور ایران نقطه قوتی است و می تواند بسیار خوب باشد.



واجد علی گفت: خوش آمد به همکارانم در آسیای مرکزی می گویم و امیدواریم این جلسات بتواند برای ما موثر باشد و شاهد پیشرفت در زمینه بدمینتون باشیم.



زهیر حاجی حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در این مراسم ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: خوشبختانه امروز شاهد برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی بدمینتون فجر به میزبانی شهر یزد هستیم که این افتخاری برای ما و ورزشکاران کشورمان است.



وی افزود: علی رغم تلاش های رسانه های بیگانه برای تصویر سیاه از ایران، همانطور که می‌بینید ایران و ایرانی برای اهداف خود تلاش می کند و ما میزبانی عرصه های مختلف مانند ورزش هستیم.



حاجی حسینی ادامه داد: امیدواریم در رویدادهای دیگر نیز شما را در این کشور زیبا ببینیم.



وی گفت: یزد شهر زندگی مسالمت آمیز و زندگی آرام است و مردم این شهر توانسته اند با گذشته خود به خوبی در جهان معرفی شوند و ثبت جهانی شوند .



بدمینتون کشور تاجیکستان نیز در این مراسم گفت: از مهمان نوازی و توجه و فراهم کردن شرایط توسط مسئولان کشور ایران و شهر جهانی یزد تشکر می کنیم.



وی افزود: این نشست ها زمینه خوب و میدان خوبی برای مبادله تجربه و اطلاعات و مسایل مهم برای رشد بدمینتون است.



کشور تاجیکستان ادامه داد: تجربه ما برگزاری جلسه های راهبران بدمینتون در اسیای جنوب شرقی و آسیای غربی است که میتوان استفاده کرد.



وی ادامه داد: ما با بررسی ها فهمیدیم که میتوانیم در جلسات مسایل مختلف را ارایه کرده و حل کنیم و شرایط آینده را بررسی کنیم.