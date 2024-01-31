نشست اجلاس سران بدمینتون آسیای مرکزی در یزد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، پوریا نایب رئیس بدمینتون آسیا در این مراسم ضمن خیر مقدم به مسوولان بدمینتون آسیای مرکزی گفت: ما در شهرهای بزرگی مانند یزد ظرفیت های خوبی داریم که می توانیم مسابقات جهانی را میزبانی کنیم و امیدواریم بتوانیم در سال ۲۰۲۵ مسابقات آسیای میانه را در ایران و شاید به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار کنیم.
وی ادامه داد: ما خوشخبتانه مدیران برجسته ای در کشور داریم که در کنار ورزش هستند و این نشان می دهد که از ورزش کشور و آسیا حمایت کامل را دارند.
پوریا بیان کرد: این میزبانی برای نخستین بار در یزد نشان دهنده همراهی مسئولان و ایجاد اتفاقات بزرگتر است.
واجد علی رئیس توسعه بدمینتون آسیا نیز در این مراسم گفت: خوشحالم که در یزد و در این شهر جهانی هستیم و از مسئولان استان به ویژه استانداری و مسئولان ورزش و جوانان استان تشکر می کنم.
وی افزود: آنچه این جا با عنوان سی و دومین دوره مسابقات بین المللی جام فجر در حال برگزاری است برای کشور ایران نقطه قوتی است و می تواند بسیار خوب باشد.
واجد علی گفت: خوش آمد به همکارانم در آسیای مرکزی می گویم و امیدواریم این جلسات بتواند برای ما موثر باشد و شاهد پیشرفت در زمینه بدمینتون باشیم.
زهیر حاجی حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در این مراسم ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت: خوشبختانه امروز شاهد برگزاری مسابقات بزرگ بین المللی بدمینتون فجر به میزبانی شهر یزد هستیم که این افتخاری برای ما و ورزشکاران کشورمان است.
وی افزود: علی رغم تلاش های رسانه های بیگانه برای تصویر سیاه از ایران، همانطور که میبینید ایران و ایرانی برای اهداف خود تلاش می کند و ما میزبانی عرصه های مختلف مانند ورزش هستیم.
حاجی حسینی ادامه داد: امیدواریم در رویدادهای دیگر نیز شما را در این کشور زیبا ببینیم.
وی گفت: یزد شهر زندگی مسالمت آمیز و زندگی آرام است و مردم این شهر توانسته اند با گذشته خود به خوبی در جهان معرفی شوند و ثبت جهانی شوند .
بدمینتون کشور تاجیکستان نیز در این مراسم گفت: از مهمان نوازی و توجه و فراهم کردن شرایط توسط مسئولان کشور ایران و شهر جهانی یزد تشکر می کنیم.
وی افزود: این نشست ها زمینه خوب و میدان خوبی برای مبادله تجربه و اطلاعات و مسایل مهم برای رشد بدمینتون است.
کشور تاجیکستان ادامه داد: تجربه ما برگزاری جلسه های راهبران بدمینتون در اسیای جنوب شرقی و آسیای غربی است که میتوان استفاده کرد.
وی ادامه داد: ما با بررسی ها فهمیدیم که میتوانیم در جلسات مسایل مختلف را ارایه کرده و حل کنیم و شرایط آینده را بررسی کنیم.
نشست اجلاس سران بدمینتون آسیای مرکزی با حضور واجد علی، رییس توسعه بدمینتون آسیا، محمدرضا پوریا، نایب رییس بدمینتون آسیا به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدمینتون، پوریا نایب رئیس بدمینتون آسیا در این مراسم ضمن خیر مقدم به مسوولان بدمینتون آسیای مرکزی گفت: ما در شهرهای بزرگی مانند یزد ظرفیت های خوبی داریم که می توانیم مسابقات جهانی را میزبانی کنیم و امیدواریم بتوانیم در سال ۲۰۲۵ مسابقات آسیای میانه را در ایران و شاید به میزبانی شهر جهانی یزد برگزار کنیم.
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