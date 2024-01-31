به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی مفرد صبح چهارشنبه در نشست مسؤولان شهر آب پخش با اشاره به اهمیت ۲ رویداد بزرگ دهه مبارک فجر و انتخابات ۱۱ اسفند اظهار داشت: هیچ عذر و بهانه‌ای برای کم‌کاری دستگاه‌ها در برگزاری هرچه باشکوه‌تر ایام مبارک دهه فجر و انتخابات ۱۱ اسفند پذیرفته شده نیست. تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش آب‌پخش باید منابع و امکانات خود را در خدمت این دو رویداد بزرگ تاریخی قرار دهند.

بخشدار آب‌پخش افزود: دهه مبارک فجر، ایام به ثمر رسیدن مجاهدت‌ها و جان‌فشانی‌های مردان و زنان آزاده ایران سرافراز و کلید گشاینده درهای فتح و پیروزی به روی ملتی بزرگ است که «استقلال»، «آزادی» و «جمهوری اسلامی» را در کشور عزیزمان عینیت بخشید.

سلیمی مفرد افزود: این دهه نورانی سرآغاز طلوع خورشید درخشان انقلاب اسلامی و تبلور شکوه و عظمت ملتی است که با تأسی به امامشان حضرت روح‌الله توانستند حکومتی الهی را در این مرز و بوم برقرار سازند و تبدیل به نقطه امیدی برای آزادی‌خواهان جهان شوند.