سامانه کالابرگ الکترونیکی در حال فراگیری و توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا یحیوی، مشاور معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی رادیویی گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی و رفاهی دولت و امنیت غذایی مردم طرح فناورانه کالابرگ الکترونیکی شکل گرفته و در مسیر توسعه است.

وی افزود: در خرداد ماه که طرح آغاز شد تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای متصل به طرح ۲۵ هزار عدد بود و در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار فروشگاه و ۴۰۰ فروشگاه تعاون روستایی به طرح متصل شده است.

وی با ذکر این مطلب که فروشگاه‌ها کاملاً در حال توسعه هستند و ماهانه به تعداد فروشگاه‌های محلی و زنجیره‌ای افزوده می‌شود، گفت: با رایزنی که در حال انجام است امیدوارم که این حوزه توسعه بیشتری یابد.

وی اظهار کرد: هر کسی از یارانه خود ۲۰۰ هزار تومان از این دریچه هزینه کند می‌تواند از ۱۲۰ هزار تومان مشوق‌های دولتی بهره مند شود.

یحیوی یادآور شد: مردم در صورت نارضایتی در عرصه یارانه می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت اعتراض خود را ثبت کنند و این سامانه نیز به شکل ۲۴ ساعته در حال خدمت رسانی است.