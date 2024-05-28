به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی سه‌شنبه شب در دیدار وزیر کشور عراق و هیأت همراه وی که با محوریت اربعین حسینی (ع) به تهران سفر کرده است، افزود: در این شرایط که داغدار رئیس‌جمهور شهید و همراهانشان هستیم، باعث افتخار است که از شما برادران عراقی میزبانی می‌کنیم.

وزیر کشور با اشاره به شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان افزود: این مصیبت وارد شده سخت بود، اما وقفه‌ای در کار دولت جمهوری اسلامی ایران پیش نیامد و در این شرایط افتتاح دو مجلس (خبرگان و مجلس شورای اسلامی) را داشتیم. همچنین یک جنبش و حماسه توسط مردم ایران در بدرقه رئیس جمهور شهید و همراهانشان رقم خورد که باعث مباهات است.

وی گفت: از برادران خود در عراق و همچنین رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور بابت اعلام کردن عزای عمومی و حضور در ایران تشکر می‌کنم و این نشان‌دهنده روابط عمیق و بالا بین دو ملت و دو کشور ایران و عراق است.

وحیدی تصریح کرد: در این نشست قرار است درباره موضوعات مختلف از جمله اربعین حسینی گفت وگو کنیم و امیدوارم روابط ایران و عراق ارتقا بیشتری پیدا کند.

عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق نیز در این دیدار ضمن تسلیت شهادت رئیس جمهور ایران آیت‌الله رئیسی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و هیأت همراه، به رهبر انقلاب، ملت و دولت ایران گفت: خبر شهادت ایشان را دریافت کردیم. از خدای متعال برای درگذشت ایشان رحمت و برای بازماندگان، صبر مسالت داریم.

وی ادامه داد: آقای رئیسی انسانی مؤمن، صادق و مدافع راستین اسلام و انقلاب، قدس و یاور مظلومان بود. همانطور که آیت‌الله سیستانی گفت، ایران همچنان رهبرانی این چنینی را تربیت خواهد کرد.

وزیر کشور عراق افزود: امروز در چارچوب روابط مستحکم و تاریخی دو ملت و دو کشور، تقویت همکاری‌ها و توسعه روابط به ویژه امنیت دو کشور اینجا هستیم تا بتوانیم به ثبات امنیت در منطقه کمک کنیم.

الشمری با بیان اینکه ایران و عراق دارای پیوندها و اهداف مشترکی هستند، گفت: گذشته از آن، از گذشته خون شهدای ایران و عراقی در هم آمیخته و در استمرار راه سیدالشهد (ع) است.

وی با بیان اینکه برای بررسی نحوه به کارگیری ظرفیت‌ها برای استقبال از میلیون‌ها زائر امام حسین (ع) اینجا هستیم، تصریح کرد: باید از تلاش‌های پیشگیرانه کمیته مشترک هماهنگی برای زیارت اربعین قدردانی کنیم. این کمیته تلاش‌های زیادی را صورت داده و فقط معطوف به مشکلات امنیتی که همه مشکلات را پوشش داده، نیست.

الشمری افزود: وزارت کشور عراق به جد علاقه‌مند است همکاری‌ها را با وزارت کشور ایران ادامه دهد به نحوی که بتوان یک همگرایی امنیتی را بین دو کشور ایجاد کرد. در این راستا می‌توانیم برای شراکت راهبردی خود اقدام کنیم.

در حاشیه این دیدار از شعار اربعین ۱۴۰۳ «کربلا طریق‌الاقصی» رونمایی شد.