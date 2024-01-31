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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

انعقاد تسهیلات خودمالکی ۱۰۰ هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن

انعقاد تسهیلات خودمالکی ۱۰۰ هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد تسهیلات خودمالکی یکصد هزار و ۹۶۵ واحد نهضت ملی مسکن در بانک، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن روند ارائه تسهیلات خود مالکی را در این دولت اعلام کرد و گفت: بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده تاکنون قرارداد خود مالکی یکصد هزار و ۹۶۵ واحد در بانک مسکن به امضا رسید.

مدیرعامل بانک مسکن مبلغ قرارداد منعقد شده یکصد هزار و ۹۶۵ واحد را به میزان ۳۳ هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: بانک مسکن از محل تسهیلات خود مالکی تاکنون ۲۷ هزار و ۸۲ میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز کرده است. تسهیلات خود مالکی نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده نهضت ملی به مالکان و سازندگان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6009994
زهره آقاجانی

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