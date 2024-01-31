گزارش آماری وزارت بهداشت غزه از شهدای ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۶ کشتار ضد خانواده‌های غیرنظامی در غزه انجام داده‌اند که در این حملات بالغ بر ۱۵۰ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۱۳ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این بیانیه تاکید کرد که تعدادی از قربانیان فلسطینی همچنان زیر آواره‌ها یا در مسیرهای مواصلاتی هستند و اشغالگران اجازه دسترسی کادر درمان و امدادگران به آنها را نمی‌دهند.

به این ترتیب تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به عدد ۲۶۹۰۰ نفر رسید. در حالی که تاکنون ۶۵۹۴۹ فلسطینی نیز در حمله‌های رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر گذشته تاکنون زخمی شده‌اند.

جنگنده‌ها ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و صبح امروز همچنان به حمله‌های خود علیه بخش‌های مختلف نوار غزه ادامه دادند. در جریان بمباران منطقه‌های اطراف مدرسه العروبه واقع در شمال غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه تعدادی از آوارگان فلسطینی مستقر در این منطقه زخمی شدند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی چندین نوبت منطقه‌های غربی اردوگاه النصیرات را بمباران کردند.

خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی برای دهمین روز متوالی بیمارستان امل و مرکز درمانی ناصر در خان یونس را تحت محاصره خود قرار داده است.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد که در جریان بمباران محله البرکه در دیر البلح واقع در مرکز نوار غزه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه به شهادت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.