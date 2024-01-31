بمباران شدید بخش های مختلف نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان بمباران منطقه‌های اطراف مدرسه العروبه واقع در شمال غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه تعدادی از آوارگان فلسطینی مستقر در این منطقه زخمی شدند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی چندین نوبت منطقه‌های غربی اردوگاه النصیرات را بمباران کردند.

رسانه‌های فلسطینی نیز تاکید کردند که حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی به شدت منطقه‌های شمالی نوار غزه را می کوبد. این در حالی است که حمله‌های توپخانه ای این رژیم علیه شمال نوار غزه همچنان ادامه دارد.

در همین راستا خبرنگار الجزیره گزارش داد که در جریان بمباران منازل مسکونی در محله الدرج واقع در شرق شهر غزه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه زخمی شدند.

حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی مرکز و غرب خان یونس را نیز دربرگرفته است. تعداد شهدای برجای مانده در این استان از روز سه شنبه تاکنون به ۱۷ نفر رسیده است.