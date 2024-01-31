  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۳۴

بمباران شدید بخش های مختلف نوار غزه

بمباران شدید بخش های مختلف نوار غزه

جنگنده ها ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد و صبح امروز همچنان به حمله های خود علیه بخش های مختلف نوار غزه ادامه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در جریان بمباران منطقه‌های اطراف مدرسه العروبه واقع در شمال غرب اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه تعدادی از آوارگان فلسطینی مستقر در این منطقه زخمی شدند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی چندین نوبت منطقه‌های غربی اردوگاه النصیرات را بمباران کردند.

رسانه‌های فلسطینی نیز تاکید کردند که حمله‌های هوایی رژیم صهیونیستی به شدت منطقه‌های شمالی نوار غزه را می کوبد. این در حالی است که حمله‌های توپخانه ای این رژیم علیه شمال نوار غزه همچنان ادامه دارد.

در همین راستا خبرنگار الجزیره گزارش داد که در جریان بمباران منازل مسکونی در محله الدرج واقع در شرق شهر غزه تعدادی از فلسطینی‌های بی گناه زخمی شدند.

حمله‌های توپخانه ای رژیم صهیونیستی مرکز و غرب خان یونس را نیز دربرگرفته است. تعداد شهدای برجای مانده در این استان از روز سه شنبه تاکنون به ۱۷ نفر رسیده است.

کد مطلب 6009755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها