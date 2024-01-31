برکناری مقام ارشد اطلاعاتی برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رییس جمهور برزیل در بحبوحه تحقیقات درباره جاسوسی غیرقانونی در دوران ریاست جمهوری ژائر بولسونارو، نفر دوم سازمان اطلاعات این کشور را برکنار کرد.

براساس اعلام رسانه دولتی «گازت» برزیل، الساندرو مورتی، دست راست رییس سازمان اطلاعات برزیل (آبین) از سمتش برکنار و مارکو اورِلیو سِپیک، به عنوان جانشین وی معرفی شد.

به گفته دو منبع و یکی از سخنگویان خانواده رییس جمهور سابق برزیل، پلیس فدرال این کشور به عنوان بخشی از تحقیقات مذکور، به ملکی مرتبط با کارلوس، پسر بولسونارو یورش برده است. کارلوس عضو شورای شهر ریودوژانیرو است و به‌اتهام راه‌اندازی یک بنگاه دروغ‌پراکنی تحت تحقیقات قرار دارد. او این اتهامات را رد کرده است.