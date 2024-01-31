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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۳

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب اعلام کرد؛

تخریب ۹۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در داراب

تخریب ۹۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در داراب

شیراز-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از شناسایی، توقف و تخریب ۹۲ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی مستثنیات و ملی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله فتحی گفت: ساخت و سازهای مذکور در ماه‌های اخیر شناسایی و با صدور حکم قضائی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، تخریب و رفع تصرف شدند.

این مقام مسؤول افزود: این تغییر کاربری‌ها در روستاهای شهرک فتح المبین و قلعه جو بخش مرکزی شهرستان داراب و در قالب دیوار کشی، احداث بنا، آلاچیق، استخر، محوطه سازی و باغشهری بوده است.

به گفته وی؛ با این عملیات در مجموع حدود ۱۱۰ هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی به چرخه تولید برگشت.

فتحی بیان کرد: عملیات تخریب این ساخت و سازها با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و به استناد مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال و با همکاری دادستان شهرستان داراب، نیروی انتظامی، اداره منابع طبیعی، و سایر دستگاه‌های مرتبط توسط سه دستگاه لودر اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب، یادآور شد: مردم و بهره‌برداران بخش کشاورزی برای انجام هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و باغی باید با مراجعه به اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی و باغی مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش کنند.

کد مطلب 6010291

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