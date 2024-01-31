به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس خرمیان در نشست خبری ظهر چهارشنبه با حضور رسانه‌ها در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان، از اجرای پنج هزار برنامه دهه فجر در هشت شهرستان استان خبر داد.

وی با بیان اینکه کمیته‌های ۲۲ گانه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر در استان سمنان ایجاد شده است، بیان کرد: این کمیته‌ها رسالت برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های دهه فجر را بر عهده دارند.

رئیس ستاد دهه فجر استان سمنان ادامه داد: کمیته دانش آموزان و معلمان و فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاه‌ها، بسیج، اطلاع رسانی و رسانه، برنامه‌ریزی و اجرایی، اصناف و بازاریان و… در زمره کمیته‌های دهه فجر امسال هستند.

خرمیان تبیین را محور برنامه‌های دهه فجر امسال در آستانه انتخابات دانست و تاکید کرد: برنامه‌ها بر اساس نیاز هر منطقه و به خصوص نسل جوان جامعه امروز استان برنامه‌ریزی شده و عموماً برنامه‌ها توسط جوانان اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ نقطه استان سمنان برنامه‌های دهه فجر برگزار خواهد شد، افزود: برگزاری جشن‌های مردمی در مساجد، برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی، حضور مهمانان بین‌المللی و کشوری در برنامه‌های سطح استان و … از مهمترین برنامه‌های دهه مبارک فجر در استان است.