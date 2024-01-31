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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۰

لحظه حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به کودکان فلسطینی+ فیلم

لحظه حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به کودکان فلسطینی+ فیلم

رژیم صهیونیستی حمله وحشیانه جدیدی را علیه غیرنظامیان فلسطینی از جمله کودکان و جوانان، در جاده مواصلاتی خان‌یونس به رفح مرتکب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه مرتکب شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی کودکان و جوانان فلسطینی را که در جاده مواصلاتی خان‌یونس به رفح در حرکت بودند هدف قرار داد و شماری از آنان را به شهادت رسانده و شماری دیگر را نیز زخمی کرد.

برخی از زخمی‌های این جنایت وحشیانه به بیمارستان اروپایی غزه منتقل شده‌اند.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر حمله‌های شدیدی را علیه شهر خان‌یونس به انجام رسانده و فلسطینیان ساکن این منطقه را به ترک خانه و کاشانه خود و حرکت به سوی رفح در جنوب نوار غزه مجبور کرده است.

کد مطلب 6010683

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    نظرات

    • انا عمار IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
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      پاسخ
      یهودیان با کشتار کودکان نشان دادند شجاعت و جسارت مقابله با مجاهدان حماس و حزب الله را ندارند ، کشتار کودکان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی نشانگر اوج درماندگی و بیوجودی یهودیان وحشی است . خیالی نیست بالأخره سرنوشت یهودیان نابودیست و گریزی نیست . درود بر مجاهدان محور مقاومت

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