لحظه حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به کودکان فلسطینی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی جنایت جدیدی را علیه غیرنظامیان فلسطینی در غزه مرتکب شده است.
ارتش رژیم صهیونیستی کودکان و جوانان فلسطینی را که در جاده مواصلاتی خانیونس به رفح در حرکت بودند هدف قرار داد و شماری از آنان را به شهادت رسانده و شماری دیگر را نیز زخمی کرد.
برخی از زخمیهای این جنایت وحشیانه به بیمارستان اروپایی غزه منتقل شدهاند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر حملههای شدیدی را علیه شهر خانیونس به انجام رسانده و فلسطینیان ساکن این منطقه را به ترک خانه و کاشانه خود و حرکت به سوی رفح در جنوب نوار غزه مجبور کرده است.
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