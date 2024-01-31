به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیههایی از عملیاتهای جدید خود علیه نظامیان و مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در منطقههای شمالی اراضی اشغالی خبر داد.
حزبالله لبنان اعلام کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۱۰ عصر امروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن را در اطراف پادگان متات با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم آنان را مورد اصابت قرار دادند.
در بیانیه دیگر حزبالله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۴۵ عصر امروز چهارشنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ تجهیزات جاسوسی موجود در موضع حانیتا را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.
همچنین حزبالله اعلام کرد که صبح امروز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در «تله الطیحات» با موشک هدف قرار داده است.
خبرنگار الجزیره نیز از شلیک موشک به سوی موضع صهیونیستی «المالکیه» در منطقه اشغالی الجلیل علیا خبر داد.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک «عیترون» و اطراف شهرکهای «البستان»، «علما الشعب» و «الضهیره» را گلولهباران کرد.
همچنین جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق میانی شهرکهای «حانین» و «الطیری» و پوشش گیاهی اطراف شهرکهای «رشاف» و «الطیری» را بمباران کردند.
یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف منطقه «مارون الراس» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.
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