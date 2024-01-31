شیء مشکوکی نزدیک سفارت اسراییل در استکهلم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، پلیس سوئد امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک «شیء مشکوک و خطرناک» نزدیک سفارت رژیم صهیونیستی در استکهلم کشف شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، تیم های کشف و خنثی سازی بمب با ۱۰ خودرو مخصوص در محل حادثه حضور دارند و افسران امنیتی خیابان های منتهی به این ساختمان را مسدود کرده و از تردد افراد و وسایل نقلیه در آن ها جلوگیری می کنند.

به گفته کانال تلویزیونیSVT، پرسنل ماموریت دیپلماتیک رژیم اسراییل در سوئد یک شی مشکوک را در مجاورت ساختمان سفارت کشف کرده و این موضوع را به پلیس خبر دادند.

همچنین تحقیقاتی در مورد «تخریب گسترده» احتمالی و مخاطرات عمومی این شیء آغاز شده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.