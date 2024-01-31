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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

پلیس سوئد:

شیء مشکوکی نزدیک سفارت اسراییل در استکهلم کشف شد

شیء مشکوکی نزدیک سفارت اسراییل در استکهلم کشف شد

پلیس سوئد از کشف شیء مشکوکی نزدیک سفارت اسراییل در شهر استکهلم پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ۲۴، پلیس سوئد امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک «شیء مشکوک و خطرناک» نزدیک سفارت رژیم صهیونیستی در استکهلم کشف شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، تیم های کشف و خنثی سازی بمب با ۱۰ خودرو مخصوص در محل حادثه حضور دارند و افسران امنیتی خیابان های منتهی به این ساختمان را مسدود کرده و از تردد افراد و وسایل نقلیه در آن ها جلوگیری می کنند.

به گفته کانال تلویزیونیSVT، پرسنل ماموریت دیپلماتیک رژیم اسراییل در سوئد یک شی مشکوک را در مجاورت ساختمان سفارت کشف کرده و این موضوع را به پلیس خبر دادند.

همچنین تحقیقاتی در مورد «تخریب گسترده» احتمالی و مخاطرات عمومی این شیء آغاز شده است.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.

کد مطلب 6010549

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      2 1
      پاسخ
      خدا ریشه ی آمریکا اسرائیل و انگلیس وهرکس که دشمن مسلمانان است ریشه کن کند الهی امین

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