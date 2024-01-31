طلسم طارمی برای دیدار با ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۱۱ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی ایران موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری دست یابد و حریف ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی شد.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی که زننده تک ایران در این بازی بود در دقیقه ۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. به این ترتیب طارمی نمی‌تواند ایران را در بازی با ژاپن که روز ۱۴ بهمن و از ساعت ۱۵ در مرحله یک چهارم نهایی برگزار خواهد شد، همراهی کند. در دوره گذشته هم طارمی برابر ژاپن غایب بود.