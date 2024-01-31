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۱۱ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۷

جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

طلسم طارمی برای دیدار با ژاپن

طلسم طارمی برای دیدار با ژاپن

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نمی تواند در مرحله یک چهارم نهایی برابر ژاپن به میدان برود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ از ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه ۱۱ بهمن به مصاف هم رفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و در ضربات پنالتی ایران موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری دست یابد و حریف ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی شد.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی که زننده تک ایران در این بازی بود در دقیقه ۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد. به این ترتیب طارمی نمی‌تواند ایران را در بازی با ژاپن که روز ۱۴ بهمن و از ساعت ۱۵ در مرحله یک چهارم نهایی برگزار خواهد شد، همراهی کند. در دوره گذشته هم طارمی برابر ژاپن غایب بود.

کد مطلب 6010841
بهنام روان پاک

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