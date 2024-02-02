  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

گلخانه‌ها سهم زیادی در هدر رفت انرژی دارند

گلخانه‌ها سهم زیادی در هدر رفت انرژی دارند

مجموع گلخانه‌های فعال در پایتخت، روزانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، از حدود ۴ هزار و ۵۰۰ واحد گلخانه‌ای مشترک شرکت گاز استان تهران، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ گلخانه فعال هستند و حدود ۴ درصد واحدهای مسکونی استان تهران گاز مصرف می‌کنند.

بنابراین گزارش، گلخانه‌ها از جمله واحدهای صنعتی هستند که سهم زیادی در هدر رفت انرژی دارند. برای گرم کردن محیط گلخانه‌ها از سه نوع سیستم گرمایشی فر، مشعل و حرارت مرکزی استفاده می‌شود که نوع گرمایشی فر بیشترین هدر رفت انرژی را دارد.

مجموع گلخانه‌های فعال در پایتخت، روزانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز مصرف می‌کنند این در حالی است که گلخانه‌هایی که برای گرم کردن محیط از مشعل و حرارت مرکزی استفاده می‌کنند، در مصرف گاز تا ۴۰ درصد صرفه‌جویی دارند.

کد مطلب 6011868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دستگاههای استخراج رمز ارز معروف به ماینر گرمای زیادی تولید میکنند، دولت یک سامانه ایجاد کند و ماینرها را ساماندهی و ثبت کند بعد در فصول سرد سال از صاحبان آنان بخواهد ماینر های خود را به گلخانه ها و مرغداری ها منتقل کنند تا در کنار استخراج ارز دیجیتال گرمای واحدهای تولیدی و گلخانه ای نیز تامین شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها