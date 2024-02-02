‌به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری گاز کشور در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: هدف دولت این است که طی ۵ سال و از طریق سرمایه گذاری‌های مختلف ۴ میلیون بخاری راندمان بالا، با بازدهی بالا در اختیار مردم قرار بگیرد که این امر به بهینه سازی در این بخش منجر می‌شود. همچنین قرار است ۳۲۰ هزار موتورخانه تا ۵ سال آینده در بخش‌های مختلف عمومی، اداری و تجاری بازسازی، بهینه سازی و هوشمندسازی شود

وی افزود: پروژه بلند مدت هم ایجاد استفاده از کنتورهای هوشمند در تمام مبادی تحویل گاز است که بتوانیم در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.

وی با اشاره به پاداش خوش مصرف‌ها گفت: در کشور یک درصد بد مصرف وجود دارد و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم در پلکان یک تا سه بوده و الگوی مصرف را رعایت می‌کنند. اگر هموطنان ما در الگوی مصرف رعایت شده نسبت به سال گذشته به مدت مشابه ۱۰ تا ۳۵ درصد داشته باشند علاوه بر اینکه قبض آنها رایگان می‌شود پاداش ۱۰ برابری نرخ تمام شده که ۹ هزار تا ۱۳ هزار است برای هموطنان لحاظ می‌شود که می‌توانند از این پاداش استفاده کنند.

گفتنی است، اگر مردم حتی ۱۰ درصد مصرف را در سه پلکان اول کاهش دهند که حجم مناسب و کمی است، مشمول دریافت پاداش ۱۰ درصدی می‌شوند.