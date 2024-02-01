پخش مستند «سفیر گفت و گو؛ دکتر محمد علی آذرشب» از شبکه چهار

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «سفیر گفت وگو» پرتره‌ای درباره دکتر محمد علی آذرشب استاد ممتاز زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران است که پنجشنبه دوازدهم بهمن ماه ساعت ۱۹:۰۰ پیش روی مخاطبان شبکه چهار سیما است.

این مستند، پنجمین فیلم از مجموعه مستندهای «آئینه عمر» است که به کوشش گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما به تهیه کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی حسن علیزاده فرد از قاب این شبکه تلویزیونی پخش می‌شود.

حسن علیزاده فرد کارگردان این فیلم درباره حوزه فعالیت‌های علمی و فرهنگی محمد علی آذرشب گفت: استاد آذرشب در سه حوزه تقریب قومی، مذهبی و تمدنی فعال بوده‌اند و تلاش وافر داشتند بین ایران و جوامع عربی پل بزنند و کدورات و سو تفاهمات را از میان بردارند.

او اضافه کرد: دکتر آذرشب تلاش کردند با تألیف آثار گوناگون و ارائه سخنرانی‌های مختلف در محافل علمی و فرهنگی نشان دهند، ایرانیان در زبان و فرهنگ عربی تأثیر قابل توجهی داشته‌اند.

کارگردان مستند «سفیر گفت و گو» تأکید کرد: استاد آذر شب حلقه وصل زبان و فرهنگ فارسی و

عربی اند و بین این دو زبان و اندیشه، پل معرفتی ایجاد کرده‌اند و برای تقریب بین اهل سنت و شیعیان نیز اقدامات فراوانی انجام دادند. این استاد گرانمایه بین تمدن و فرهنگ پل زده است و در حوزه تقریب فرهنگی و ترویجی نیز فعالیت‌های قابل توجهی داشته است.

علیزاده با اشاره به استادانی که در این فیلم به روایت زندگی، شخصیت و اندیشه‌های دکتر آذرشب

پرداخته‌اند گفت: با توجه به اینکه دکتر آذرشب استاد ممتازِ بازنشسته دانشگاه تهران هستند، تلاش کردیم از حضور چهره‌هایی در این فیلم بهره ببریم که بیشترین ارتباط و آشنایی را با استاد داشته‌اند. از این‌رو زندگی و سلوک استاد آذرشب را با همراهی استادان: اکبر ایرانی رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب، ابوالحسن امین مقدسی، علی باقر طاهری نیا و معصومه شبستری اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران مورد مداقه قرار دادیم.

«آئینه عمر» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیما است که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده شده است.

سایر عوامل این مستند تلویزیونی عبارتند از: مجری طرح: محراب محمدزاده؛ مشاور رسانه‌ای: سیده الهام کاظمی؛ تحقیق و پژوهش: سیامک آسیابانی و سیامک صدیقی؛ تدوین: مینا سیفی؛ دستیار تدوین: کارن درآینده؛ صداگذاری و انتخاب موسیقی: عرفان حسن زاده؛ صدابرداران: مجید نجاتی؛ سینا الله وردی پور و علی کرامت منش؛ تصویربردار: حسن علیزاده فرد؛ دستیاران تصویر: مبینا سلمانی؛ محمد حسین سلطانی؛ میلاد محمدزاده؛ دستیار کارگردان: علی محمد صادق و مدیر تولید: علی هیهاوند.

مجموعه مستند «آینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ پخش و جمعه‌ها ساعت ۱۲:۳۰ تکرار می‌شود.