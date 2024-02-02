به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بنانژاد، دبیرکل اتاق اصناف کشور در خصوص شناسه یکتا در برنامهای تلویزیونی گفت: حدود سالی است که بحث درگاه ملی مجوزها عنوان و مطرح و اجرایی شد و صدور پروانه کسب از طریق درگاه ملی مجوزهای صورت میگیرید.
وی افزود: هر مجوز صنفی که صادر میشود، یک شناسه یکتا در قالب یک کد QR یا همان QR کدی که روی پروانههای درج و شناسایی میشود و دیگر هیچ واحد صنفی صرفاً با پروانه کسب یا جواز صنفی که به شکل فیزیکی و کاغذی است شناخته نمیشود و با کدی به نام یکتا شناسایی میشود که همان QR کد است که در سامانه قرار دارد.
بنانژاد ادامه داد: از ابتدای اجرای شدن این طرح تعداد زیادی مجوز صادر شد. همچنین پیش از این با توجه به اعتبار پروانههای کسب که ۵ ساله هستند، تعداد زیادی هم قبلاً صادر شده بود که در درگاه اتاق اصناف و هیأت عالی نظارت بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پروانه کسب در صنوف مختلف در کل کشور صادر شده که معتبر هستند. اما با توجه به اینکه تمام این مجوزها باید این کد شناسه یکتا را در قالب QR کد بگیرند، ظرفیتی در درگاه ملی مجوزهای ایجاد شد که بتوانند پروانههای قدیمی از حالت کاغذی به حالت الکترونیکی درآید و صنوف کد شناسه یکتا را هم دریافت کنند.
دبیرکل اتاق اصناف کشور در ادامه تصریح کرد: تا پایان سال فرصت است صنوف شناسه یکتا دریافت کنند و از ابتدای سال آینده هر کس فاقد این کد باشد از بسیاری خدمات دولتی مثل افتتاح حساب و داشتن دستگاه پوز، پروندههای مالیاتی و… محروم خواهد شد.
بنانژاد در خصوص محاسن شناسه یکتا گفت: یک از مشکلات و معضلاتی که همیشه در بازار وجود داشته این بوده که افرادی بودند بدون مجوز در صنوف مختلف فعالیت میکردند. وقتی بدون مجوز فعالیت میکردند ممکن است هرگونه تخلفی را هم انجام دهند و هیچ وسیلهای برای رهگیری تخلفات وجود نداشته باشد و در برهم زدن نظام بازار اختلالاتی را به وجود بیاورد؛ بنابراین نخستین مزیت این است که تمام واحدهای صنفی فعال در قالب قانون نظام صنفی فعالیت خواهند کرد. دوم اینکه رسیدگی به نظرات و شکایات و تخلفاتی که ممکن است در بازار وجود داشته باشد مردم راحت تر با مدیران صنف ارتباط داشته باشند. به این ترتیب وقتی مشکلی ایجاد شد، میتوانند بارکدی که روی پروانه کسب نصب شده اسکن کنند و تمام اطلاعات واحد صنفی به همراه گزارش تخلف را اطلاع رسانی کنند و متولیان با سرعت بیشتر به مشکل رسیدگی کنند.
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