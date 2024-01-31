به گزارش خبرنگار مهر، مرداد ماه امسال رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد تا ابتدای شهریور تمام محصولات تولیدی گلخانههای استان تهران دارای QR کد میشوند. رضا نظریمقدم، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا این امر محقق شده است یا خیر، گفت: سال گذشته سامانهای با نام سماک در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شد که قرار شد با برنامهریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای تمام گلخانهها کد تهیه شود. آموزش و اطلاع رسانی انجام شد. در سطح استان تهران ۵ هزار واحد گلخانه وجود دارد که بخشی از آنها را میتوان تحت پوشش QR کد قرار داد.
وی افزود: در حال حاضر تمام گلخانههایی که محصولات شأن صادر میشود دارای این کد هستند.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد گلخانههای استان تهران به لحاظ ساختار میتوانند دارای QR کد شوند؛ اما بعضی از گلخانههای سنتی این ظرفیت برای آنها فراهم نیست؛ بنابراین شناسنامه دار کردن ۱۰۰ درصد گلخانهها و محصولات شأن شدنی نیست.
وی اضافه کرد: سامانه سماک به لحاظ سخت افزاری مشکلاتی داشت که روند کار را با کندی همراه کرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تا امروز چند درصد گلخانههای سطح استان تهران دارای QR کد شدند، اظهار کرد: حدود ۵۰ درصد این مزارع سرپوشیده دارای کد مورد نظر هستند؛ اما تا سال آینده ۸۰ تا ۸۵ درصد گلخانهها و باغات مجهز به QR کد میشوند.
نظریمقدم با اشاره به شناسنامه دار شدن ۶ هزار هکتار از باغات استان تهران، تاکید کرد: در آیندهای نزدیک به کشاورزانی که این کد ۱۸ رقمی را دریافت نکرده باشند خدماتی ارائه نمیشود.
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