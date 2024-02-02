برد پیت بازیگر آخرین فیلم کوئنتین تارانتینو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، کوئنتین تارانتینو برای سومین بار با برد پیت همکاری می‌کند. این همکاری در آخرین فیلم این کارگردان، «منتقد فیلم» صورت می‌گیرد. هنوز روشن نیست که پیت در نقش شخصیت اصلی جلوی دوربین می‌رود یا خیر، اما به نظر می‌رسد او باید ایفاگر نقش شخصیت اصلی باشد.

برد پیت آخرین بار برای فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» در سال ۲۰۱۹ با تارانتینو همکاری کرد و اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد. وی پیشتر در فیلم «لعنتی‌های بی‌آبرو» تارانتینو هم بازی کرده بود. به نظر می‌رسد سونی پیکچرز استودیوی پخش کننده فیلم قبلی، آن را سال ۲۰۲۵ اکران کند.

تارانتینو در مورد آخرین فیلم محتاطانه عمل کرده و توضیح چندانی درباره آن نداده است، اما وی ماه مه امسال در جشنواره فیلم کن که معرفی فیلم «رعد نورد» (Rolling Thunder ) جان فیلن محصول ۱۹۷۷ را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با منتقد ددلاین صحبت کرد و گفت فیلم بعدی‌اش در سال ۱۹۷۷ یعنی سال اکران همین فیلم در کالیفرنیا می‌گذرد و درباره مردی است که واقعاً وجود داشته، اما هرگز واقعاً مشهور نبوده است.

این شخصیت به نوعی یادآور شغلی است که خود تارانتینو در نوجوانی داشته است.

او در گفت‌وگویش با منتقد ددلاین گفت: چیزهای به دردبخور برای خواندن کم بود و در میان این مجله‌ها یک منتقد خاص وجود داشت. این منتقدی بود که تارانتینو نوشته‌هایش را دوست داشت.

گفته شده تارانتینو از آن زمان تا حد زیادی فیلمنامه را نوشته و بازنویسی کرده است. شاید هم شخصیت بوث فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» که برد پیت نقش او را بازی کرد، پس از بدلکاری به منتقد فیلم بدل شود. مانند بسیاری از ساخته‌های تارانتینو، او شخصیت خوبی است که نمی‌توان به راحتی رهایش کرد.

پس از کار بزرگی که سونی در «روزی روزگاری در هالیوود» انجام داد، از جمله توزیع نشدن فیلم در چین برای حمایت از تارانتینو که نپذیرفت مسابقه بروس لی با کلیف بوث را نادیده بگیرد، احتمال همکاری دوباره با تارانتینو چندان قوی به نظر می‌رسید.

کوئنتین تارانتینو کارگردانی فیلم‌هایی چون «سگ‌های انباری»، «داستان عامه‌پسند»، «بیل را بکش» و «جنگوی از بند رها شده» را در کارنامه دارد و فیلم «منتقد فیلم» دهمین و آخرین فیلم سینمایی است که او کارگردانی می‌کند.