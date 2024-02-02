  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۱

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

رنگ پیراهن تیم ملی فوتبال ایران تغییر نکرد

رنگ پیراهن تیم ملی فوتبال ایران تغییر نکرد

تیم ملی فوتبال ایران فردا با پیراهن سفید رنگ که در دیدارهای گذشته هم به میدان رفت، به مصاف ژاپن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیمهای ملی ایران و ژاپن صبح امروز با حضور مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی ایران در ورزشگاه اجوکیشن سیتی برگزار شد.

در این جلسه که مهدی خراطی، پرهان خانلری و محمدحسین حمیسی دیگر نمایندگان تیم ایران نیز حضور داشتند، ضمن مرور قوانین مسابقات و هماهنگی‌های نهایی، رنگ پیراهنهای دو تیم نیز مشخص شد. بر این اساس تیم ایران فردا (شنبه) با پیراهن سفید رنگ خود به مصاف ژاپن می‌رود و حریف نیز پیراهن آبی بر تن خواهد کرد.

این دیدار فردا از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6011888
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه