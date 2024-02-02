رنگ پیراهن تیم ملی فوتبال ایران تغییر نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی دیدار تیمهای ملی ایران و ژاپن صبح امروز با حضور مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی ایران در ورزشگاه اجوکیشن سیتی برگزار شد.

در این جلسه که مهدی خراطی، پرهان خانلری و محمدحسین حمیسی دیگر نمایندگان تیم ایران نیز حضور داشتند، ضمن مرور قوانین مسابقات و هماهنگی‌های نهایی، رنگ پیراهنهای دو تیم نیز مشخص شد. بر این اساس تیم ایران فردا (شنبه) با پیراهن سفید رنگ خود به مصاف ژاپن می‌رود و حریف نیز پیراهن آبی بر تن خواهد کرد.

این دیدار فردا از ساعت ۱۵ در ورزشگاه اجوکیشن سیتی آغاز خواهد شد.