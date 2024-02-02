پاسخ جمهوری اسلامی به حاکمان و قلدران ظالم محکم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه در جمع مردم شهرستان میناب استان هرمزگان افزود: قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تهدیدی برای هیچ کشوری نیست بلکه قدرت ما امنیت‌ساز است و کشورهای منطقه می‌توانند به این قدرت اتکا کنند و ابزار نظامی بخشی از توان نظامی ماست و اساس قدرت این نظام قدرت برتر ایمان است.

وی با اشاره به اینکه امروز قدرت ایمان در برابر متجاوزان به پیروزی رسیده است و آنچه اکنون در جهان اتفاق افتاده برتری ایمان در برابر اشرار و متجاوزان عالم است، ادامه داد: در موضوع غزه امروز پیروز میدان مردم مقتدر فلسطین هستند و شکست خورده این میدان رژیم جنایتکار آمریکاست و این نمونه‌ای از عرصه ایمان است.

رئیس جمهور ادامه داد: این قدرت مردم متدین همیشه در صحنه و قدرت نیروهای حماسه ساز و نیروهای مسلح کشور است؛ اگر کشوری بخواهد قلدری بکند جمهوری اسلامی جواب محکم و پشیمان کننده‌ای خواهد داد.

وی بیان کرد که امروز توان دفاعی ایران سبب شده تا کشور قدرت بازدارندگی داشته باشد. امروز صبح از نمایشگاه نوآوری‌های نیروی دریایی سپاه دیدن کردم؛ بسیاری از این نوآوری‌ها، کارهای ارزشمندی بود که هرگز دشمن باور نمی‌کند، این نوآوری‌ها به دست توانمند نیروهای زبده و کارشناسان ما انجام شده است.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: این کارها علم پایه و فناوری پایه و با هدف بالا بردن بنیه دفاعی کشور و ایجاد امنیت در هوا و دریا و زمین انجام شده است.

رئیس جمهور تاکید کرد که قدرت نظامی جمهوری اسلامی در منطقه تهدیدی برای هیچ کشوری نبوده و نیست؛ بلکه این قدرت نظامی ما در منطقه امنیت ساز است و کشورهای منطقه می‌توانند به این قدرت اتکا و به توان جمهوری اسلامی ایران در منطقه اعتماد کنند.

وی ادامه داد: ابزار نظامی بخشی از توان نظامی ایران است؛ آنچه که این قدرت را شکل می‌دهد، قدرت ایمان و ایستادگی در برابر دشمن است، همان نسخه‌ای که امروز در غزه شاهد هستیم مگر غزه نیروی هوایی و دریایی و تجهیزات کافی در نیروی زمینی دارد، نیروی مقاومت آنچه دارد قدرت ایمان است.

رئیس جمهور در ادامه به مسائل و مزیت‌های استان هرمزگان اشاره کرد و گفت که چهره بسیاری از شهرهای هرمزگان به برکت انقلاب اسلامی و تلاش پیشینیان و کمک مردم تغییر کرده و کارهای زیادی انجام شده است اما به دلیل برخی مشکلات همچنان نیاز به کار جهادی و تحول داریم.

آیت الله رئیسی افزود: آنچه مورد انتظار رهبر انقلاب و مردم انقلابی است آن است که همه نیروها و دست اندرکاران کوشش کنند تا مشکلات از پیش پای مردم برداشته شود.

وی تاکید کرد: یقین داریم برکات و عنایت الهی هم وقتی مردم با اخلاص حرکت کنند، شامل حال آنها خواهد شد.

رئیس جمهور یادآور شد: دنبال آنیم تا آنچه رهبر معظم انقلاب درباره رشد تولید فرمودند، تحقق یابد؛ کشاورز مینابی بداند در زمین کشاورزی اش تلاش کند محصول خود را افزایش دهد تا بتوانیم آن را صادر کنیم، همین کار این کشاورز در راستای رونق تولید و جهش اقتصاد کشور است.

وی اظهار کرد: امروز دشمن نمی‌خواهد جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی داشته باشد، اما ما تصمیم گرفته‌ایم هم رشد تولید و هم رشد اقتصادی داشته باشیم.

آیت الله رییسی در ادامه برنامه سخنرانی خود در جمع مردم میناب گفت که اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان برای بیمارستان ۳۶۰ تخت‌خوابی این شهر از برنامه‌های دولت است؛ ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی میناب به بندر عباس و ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تکمیل سد میناب، ۱۷۰ میلیارد برای آبیاری و زهکشی چهار هزار هکتار دشت میناب، ۲۰ میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع فرهنگی میناب از اعتبارهای این سفر است.

وی بیان کرد: تکمیل خوابگاه دختران میناب و تکمیل آموزشکده فنی و حرفه ای از دیگر مصوبات و برنامه‌های این سفر است.

رییس جمهور با اعلام اینکه آمار بیکاری در هرمزگان کاهشی بوده است، گفت: موضوع بسیار مهم صنایع تبدیلی به ویژه در حوزه کشاورزی است در فاصله دو سفر استانی دولت به هرمزگان کارهای بسیار خوبی انجام شده است با صنایع تبدیلی، محصول کشاورزی استان از بین نمی‌رود و با تبدیل آن، ارزش افزوده برای کشاورزان ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: مساله کشاورزی برای ما مهم و مورد توجه دولت است؛ پیگیری صنایع تبدیلی در این مدت رشد خوبی داشته است. آمار بیکاری در استان هرمزگان کاهش چشمگیر یافته است اما این موضوع باز هم محل توجه ماست به ویژه در این استان که ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد.

آیت الله رییسی در ادامه به آغاز فجر انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت که آنچه دهه فجر انقلاب اسلامی می‌خواهد به ما نوید دهد، امید به آینده و بهبود شرایط است و آنچه دشمن می‌خواهد القا کند یاس و نا امیدی است.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان ادارات و سازمان‌ها هیچ مانعی را نباید به رسمیت بشناسند و باید با یک حرکت تحولی و کار جهادی مشکلات مردم را حل کنند.