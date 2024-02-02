عملیات مقاومت تا خروج اشغالگران و توقف تجاوز به غزه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ «اکرم الکعبی» دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق با انتشار پیامی ضمن اعلام حمایت از تصمیم گردان‌های حزب الله برای توقف عملیات نظامی علیه اشغالگران آمریکایی، بر ادامه مقابله با اشغالگران تا خروج آنها از عراق و توقف تجاوز به غزه تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بارها تأکید و تکرار کرده‌ایم که تصمیم ما برای مقابله با اشغالگران صرفاً عراقی است و تا محقق ساختن دو هدف هرگز از ادامه مسیر خود باز نخواهیم ایستاد: نخست توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و دوم خروج اشغالگران آمریکایی از عراق.

در ادامه این بیانیه تأکید شد: در خصوص تصمیم برادران‌مان در گردان‌های حزب الله که همرزمان ما در جهاد، جان‌فشانی، مبارزه و مسیر مقاومت هستند، باید اعلام کنم که پس از رایزنی با برادر عزیز و فرمانده مجاهد «ابوحسین الحمیداوی» و مشخص شدن علت‌ها و حکمت اتخاذ این تصمیم، ما به این تصمیم احترام می‌گذاریم و فداکاری او را در این شرایط گرانقدر می‌دانیم. در آینده مشخص خواهد شد که این تصمیم با شجاعت و از خودگذشتگی اتخاذ شده است. ما منتظر بازگشت مبارک و زودهنگام برادران ظفرمند گردان‌های حزب الله و لغو تعلیق عملیات ضد اشغالگران به محض رفع معذوریت‌ها و فراهم شدن شرایط هستیم.

شیخ الکرم الکعبی در پایان پیام خود تصریح کرد: ماشین جنگ روانی آمریکا که همچنان به تهدید و ارعاب متوسل می‌شود، هرگز باعث هراس و عقب‌نشینی ما از مواضع خود نمی‌شود و هر گونه حمله به ما با پاسخ مناسب مواجه خواهد شد. بار دیگر تأکید می‌کنیم که مقاومت اسلامی عراق با تمام گروه‌های زیر مجموعه آن بر تصمیم خود تا تحقق همه اهداف استوار بوده و خداوند یاریگر مٰؤمنان است.