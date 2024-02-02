به گزارش خبرگزاری مهر، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در گفتگو با الجزیره مباشر، به موضع گیری درباره جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه پرداخت و بیان کرد: پیام ما به مردم غزه این است که از آن‌ها و حق آن‌ها برای دفاع از سرزمین خود حمایت می‌کنیم. مشکل حوثی‌ها نیستند، بلکه مشکل جنگ علیه غزه است و این جنگ باید متوقف شود تا هرگونه تنش و درگیری در منطقه پایان یابد.

وی گفت: راه‌های ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق گذرگاه رفح را با مسئولان مصری بررسی کردیم. کشورها باید بر رنج و محنت‌های موجود در غزه متمرکز شوند. سرویس‌های امنیتی مالزی برای پیشگیری از هرگونه عملیات ترور فلسطینی ها در خاک این کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. هرگونه اقدام برای ترور فلسطینی ها در خاک مالزی قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

انور ابراهیم تاکید کرد: ما نمی توانیم به عنوان کشورهای عربی واسلامی به فلسطینی ها کمک کنیم و به غزه کمک بفرستیم زیرا ما ضعیف هستیم. صرف نظر از دلیل وقوع جنگ این جنگ باید متوقف شود.

وی از تلاشهای میانجی گرایانه قطر در زمینه برقراری آتش بس تمجید و بر حمایت کشورش از تداوم این تلاشها تاکید کرد.

انور ابراهیم گفت: ما حامی ساکنان غزه و حق دفاع آنها از اراضی شان هستیم. امیدوارم در اسرع وقت بتوانم به غزه هنگامی که صلح برقرار شد، بروم.

وی افزود: ما روابط قوی با آمریکا داریم اما به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم که به ما دیکته کند که چگونه با کشور دیگری تعامل کنیم.

نخست وزیر مالزی همچنین اظهار داشت: روابط ما با چین با وجود برخی مشکلات مربوط به دریای چین خوب است.

نخست وزیر مالزی تاکید کرد که فلسطینی ها صاحب حق هستند و کشورهای عربی و اسلامی باید از راهکار دودولتی حمایت کنند.