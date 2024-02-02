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۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

با حضور ۱۵۰ تولیدکننده؛

نمایشگاه «اقتصاد به توان مردم» در یزد گشایش یافت

نمایشگاه «اقتصاد به توان مردم» در یزد گشایش یافت

یزد- همزمان با ایام دهه فجر و با حضور ۱۵۰ تولیدکننده، نمایشگاه «اقتصاد به توان مردم» در یزد گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه فجر، نمایشگاهی متفاوت در عرصه های متنوع در پرجمعیت ترین منطقه شهر یزد برپا شد.

در این نمایشگاه ۱۵۰ تولید کننده فعال در عرصه های پوشاک و منسوجات، مواد غذایی، صنایع دستی، گل و گیاه، عفاف و حجاب، لوازم خانگی ایرانی و سوغات از سراسر استان یزد حضور دارند.

غرفه کودک، ایستگاه صلواتی، دوخت چادر صلواتی، میز خدمت، غربالگری سلامت و ثبت نام صندوق قرض الحسنه از دیگر غرفه‌های فعال در نمایشگاه اقتصاد به توان مردم است.

این نمایشگاه تا ۱۶ بهمن هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ آماده میزبانی از مردم استان است.

نمایشگاه اقتصاد به توان مردم در حسینیه بزرگ موسی بن جعفر (ع) در فلکه سوم آزادشهر دایر است و بازدید عموم مردم از آن آزاد است.

کد مطلب 6012088

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