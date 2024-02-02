بهره برداری از مجتمع مسکونی ۱۶۰واحدی طرح نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به هرمزگان به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان و با حضور وزیر راه و شهرسازی، پروژه مسکونی ۱۶۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

در آئین افتتاح این مراسم، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: افتتاح پروژه ۱۶۰ واحدی مجتمع مسکونی نگین مکران بخشی از پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن در شهر بندرعباس به تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ واحدی شهر بندرعباس است که بنیاد مسکن در استان هرمزگان در دست ساخت دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی آن ۵۰ درصد است و امروز شاهد آماده شدن ۱۶۰ واحد از این مجموعه ۴ هزار و ۵۰۰ واحدی هستیم.

غلامرضا صالحی با اشاره به ویژگی‌های پروژه مسکونی افتتاح شده، ادامه داد: زیربنای واحدهای بهره برداری شده بین ۷۰ تا ۸۵ متر است که در قالب واحدهای یک خوابه و دوخوابه تقدیم مردم شهر بندرعباس شد و پروژه مسکونی فوق نیز در مورد مقرر تحویل مردم داده شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور ابراز امیدواری کرد که تا ۳ ماه اول سال آینده بتوانیم واحدهای دیگری نیز تحویل داده شود.

وی با اشاره به واحدهای در حال احداث بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی مسکن استان هرمزگان افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان هرمزگان حدود ۶ هزار و ۶۰۰ واحد شهری در دست اجرا دارد و واگذاری حدود ۱۸ هزار قطعه زمین در دو سال گذشته توسط دولت سیزدهم انجام‌شده است، که ۲۸ هزار قطعه نیز در ایام دهه فجر آماده و تحویل مردم می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به مردم پرداخت می‌شود که تا امروز از ۱۸ هزار قطعه، حدود ۹ هزار واحد در دهه فجر آماده تحویل به مردم است.

صالحی، تسیهلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن را ۵۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از بانک مسکن و الباقی هم آورده مردم و در آماده سازی کمک‌های دولت در بخش زیرساخت‌ها وزارت نیرو و وزارت مسکن و روستایی هم زمین‌ها به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود و تسهیلات هم ۳۵۰ میلیون است که با نرخ ۵ درصد ۲۰ ساله است که برای ساخت به مردم واگذار می‌شود.

وی گفت: تا پایان دولت تمام تعهد ۴۸ هزار واحد روستایی محقق می‌شود و از ۶ هزار و ۶۰۰ واحد شهری هم تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تحویل می‌شود و الباقی هم تا پایان دولت تحویل داده می‌شود.