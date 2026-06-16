به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ذاکری در حاشیه بازدید از پروژه ۸۲۰ واحدی طرح نهضت ملی مسکن بندرعباس که در جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شده بود، اظهار کرد: خدمات حمایتی، فنی و اجرایی بنیاد مسکن برای جبران خسارت‌های واردشده به واحدهای مسکونی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها با جدیت در حال انجام است.

وی یادآور شد: در جریان جنگ تحمیلی سوم، ۷۸۴ واحد مسکونی در نقاط مختلف هرمزگان دچار آسیب شد که از این تعداد، ۴۰ واحد به دلیل خسارت‌های جدی سازه‌ای، نیازمند بازسازی کامل هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان با بیان اینکه بیشترین میزان خسارت در شهرستان بندرعباس ثبت شده است، گفت: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۵۷۹ واحد مربوط به این شهرستان است و فرآیند ارزیابی، آواربرداری و بازسازی آن‌ها در حال انجام است.

ذاکری ادامه داد: براساس ضوابط تعیین‌شده، آواربرداری در کلان‌شهرها بر عهده شهرداری‌ها و در سایر شهرها و روستاها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در رفع نواقص پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌ویژه پروژه ۸۲۰ واحدی بندرعباس بیان کرد: بنیاد مسکن خود را متعهد به تکمیل، ارتقای کیفیت و رفع مشکلات احتمالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌داند و رسیدگی به نواقص پس از تحویل واحدها با حساسیت ویژه دنبال می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان اضافه کرد: برای بررسی دقیق مسائل مطرح‌شده از سوی ساکنان و اتخاذ تصمیمات اجرایی، مقرر شده است نشستی با حضور مدیران بلوک‌ها، پیمانکار و مشاور پروژه در دفتر مدیرکل بنیاد مسکن استان برگزار شود تا راهکارهای لازم برای رفع مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تدوین و اجرا شود.