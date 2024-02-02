واژگونی قایق مهاجران خارجی در پورتوریکو با ۲ کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، واژگونی قایق مهاجران خارجی در سواحل پورتوریکو دو نفر جان باختند.

پس از واژگونی یک قایق شلوغ عملیات جستجوی بازماندگان احتمالی در سواحل شمال غربی پورتوریکو آغاز شد. گارد ساحلی آمریکا اعلام کرده که افسران ۳۰ سرنشین قایق را که در نزدیکی شهر ساحلی کاموی واژگون شد، نجات دادند.

دو نفر از آنها از جمله زنی که چهار ماهه باردار است، در بیمارستان بستری شدند.

گارد ساحلی در بیانیه ای اعلام کرد که بنا به تخمین بازماندگان، این قایق بین ۳۰ تا ۵۰ مسافر حمل می کرد. هنوز مشخص نیست که مبدا این قایق کجا بوده است. به طور معمول اکثر مهاجرانی که سعی در رسیدن به پورتوریکو دارند از هائیتی و جمهوری دومینیکن هستند.

بنا به گزارش ها ده ها مهاجر در سالهای اخیر در مسیر رسیدن به پورتوریکو در دریا غرق شده اند.