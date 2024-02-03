به گزارش خبرنگار مهر، فرآورده‌های لبنی یکی از تأمین کننده‌های کالری بدن است. یکی از منابع مهم کلسیم انواع محصولات لبنی بوده که در کنار آن چربی مورد نیاز روزانه را تأمین می‌کند. شیر، پنیر، خامه، کره، ماست و دوغ از فرآورده‌های لبنی بوده که مصرف روزانه آن ضروری است.

در حال حاضر هر بسته پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی که با کالابرگ الکترونیک هم قابل تهیه است ۴۴ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد. اما برخی افراد خریدار محصولات سنتی هستند. هر کیلو گرم پنیر لیقوان (چرب) در میادین میوه و تره بار ۱۷۷ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش می‌رساند. همچنین پنیر تبریز ممتاز (چرب) ۱۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان، پنیر توفو (سویا) ۱۳۳ هزار تومان، پنیر تبریز درجه یک و کم چرب ۱۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان، پنیر سفید پاستوریزه ایرانی uf فراپالایش (اولترافیلتراسیون) ۷۵ هزار و ۹۰۰ تومان و پنیر لاکتیکی پاستوریزه (تهیه شده از شیرگاو) ۱۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان در مراکز خرید سازمان میادین و تره بار در حال فروش است.