حریق جنگلی در شیلی جان دست کم ۱۰ نفر را گرفت؛ آتش هنوز مهار نشده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، آتش‌نشانان شیلی از دیروز در حال فرونشاندن شعله‌های حریق جنگلی هستند که به سرعت در حال گسترش است و به گفته مقامات احتمالا تاکنون جان ۱۰ نفر را گرفته است.

به گفته مقامات، کانون این آتش‌سوزی در مناطق توریستی «وینا دل‌مار» و «والپارایسو» است؛ جایی که شعله‌های آتش هزاران هکتار از جنگل‌ها را درنوردیده، شهرهای ساحلی را میان دود و پنهان کرده و مردم را از خانه‌شان فراری داده است.

سوفیا گونزالس کورتس، نماینده منطقه والپارایسو درباره این حریق گفت: براساس اطلاعات اولیه، حدود ۱۰ نفر قربانی داریم.

همچنین گزارش‌ها از سوختن تقریبا ۳۰ منزل مسکونی در شهرهای استرِلا و ناویداد در جنوب غربی پایتخت شیلی حکایت دارد. گابریل بوریک، رییس جمهور شیلی دیروز به دلیل این فاجعه و با هدف متمرکز کردن تمام منابع موجود به منظور مقابله با حریق، «وضعیت اضطراری» اعلام کرد.

براساس اعلام سازمان جنگل‌های ملی شیلی(کوناف) که این آتش‌سوزی را «شدید» توصیف کرده، حدود ۷ هزار هکتار از جنگل‌ها تنها در والپارایسو طعمه حریق و تصاویر رانندگان گرفتار در حریق در فضای مجازی خبرساز شده است. شعله‌های آتش راه‌های منتهی به «جاده ۶۸» که هزاران گردشگر از آن برای رسیدن به سواحل پاسیفیک استفاده می‌کنند را نیز مسدود کرد.

این آتش‌سوزی‌ها تحت تاثیر موج گرمای تابستانی و خشکسالی ناشی از پدیده اقلیمی «ال‌نینو» درگرفته و بخش‌های جنوبی آمریکای لاتین را تحت‌الشعاع قرار داده است. دانشمندان هشدار داده‌اند که گرم شدن روزافزون سیاره زمین خطر بلایای طبیعی از جمله گرمای شددی و حریق را تشدید کرده است.