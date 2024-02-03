اختلاف سن امید به زندگی در زنان و مردان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، روز شنبه در سلسله نشست‌های خبری وزارت بهداشت به مناسبت دهه فجر، گفت: ما سعی می‌کنیم هیچ برنامه‌ای را آغاز نکنیم که آینده‌ای نداشته باشد. یکی از شاخص‌های اصلی حوزه بهداشت که سازمان‌های بین‌المللی بر آن تاکید دارند، «سالم» زیستن است؛ این در حالی است که برای تأمین «رفاه» بسیار تلاش کردیم اما هدف را که زندگی انسان‌های سالم است، فراموش کردیم و در نتیجه مسائلی همچون آلودگی هوا و…، وجود دارد که آسیب‌های بسیاری به همراه داشتند.

وی افزود: میزان تولد زنده در سال ۱۴۰۱ حدود ۸.۳ هزار تولد زنده داشتیم و این یک افتخار است و تمام مدیران در این زمینه تلاش کردند. همچنین سن امید به زندگی در زنان ۷۸.۵ در سال ۱۴۰۱ و در آقایان ۷۶.۲ درصد بوده است.

فرشیدی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های بسیار مهمی داشتیم که از جمله آنها جوانی جمعیت بود و چند روز پیش نیز طرح هادیان زندگی اجرایی شد که ما به دنبال افزایش کدهای ملی هستیم.

وی افزود: در بحث جوانی جمعیت اقدامات بسیار مناسبی انجام شده و با توجه به وظایفی که قانون بر عهده وزارت بهداشت گذاشته، در تمام حوزه‌های بهداشت و درمان اقدامات بسیاری انجام شده است. مهم‌ترین بخش آموزش است تا بتوانیم متون آموزشی را نسبت به دیدگاه جمعیتی درست کرده و به افزایش جمعیت تغییر دهیم و در این مسیر هدایت شوند. متأسفانه سال‌ها آنچه را که به اشتباه در سازمان‌های بین‌المللی در جهت اهداف خاص مطرح می‌شد و مهم‌ترین بخش آن تهدید جمعیت بود که جمعیت باید در محدوده خاصی قرار می‌گرفت، در کشور ترجمه می‌شد و کشور نیز در اجرا عمل می‌کرد. بنابراین مهم‌ترین کاری که وزارت بهداشت آغاز کرده این است که متون ِآموزشی و یا فرهنگی را به سمت و سوی بهداشت و درمان هدایت کند.

فرشیدی تاکید کرد: درمان‌های ناباروری در سطح یک، دو و سه بهبود یافته و طرح نفس که بسیار خوب است و هم در وزارت بهداشت و هم در سازمان‌های مردم نهاد مورد اجرا و حمایت قرار گرفته است. وزارت بهداشت در جهت اقدام به موارد قانونی به خوبی عمل کرده است.

به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، در زمینه سلامت خانواده و گسترش آن نیز گام مناسبی برداشته شده است که به نسبت جمعیت بسیار خوب است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ۱۹۵ شهر و ۶ منطقه از تهران و به طور کلی حدود جمعیت ۲۷ میلیون نفر را پوشش داده است. ما در تلاشیم که تا پایان سال جاری بحث ارتباط الکترونیکی در یک ساختاری از سلامت الکترونیک برقرار شود.

وی ادامه داد: در زمینه بیماری‌های واگیر اقدامات بسیار زیاری انجام شده؛ به طور مثال بیماری مالاریا در ایران کاهش بسیار جدی داشته است و موارد بیماری هم وارده است و عمدتاً هم در کشورهای همسایه به دلیل سیل‌هایی که سال ۱۴۰۰ رخ داد، این بیماری افزایش یافت؛ اما هیچ فوتی در زمینه بیماری مالاریا وجود ندارد.

فرشیدی افزود: از جمله اقدامات مناسب دیگری که در زمینه بیماری‌های واگیر صورت گرفت، این است که رصد بیماری‌ها در زمینه کووید و آنفلوانزا انجام می‌شود. از هرگونه اپیدمی جدید در کشور پیشگیری می‌کنیم و لازم است مردم را آگاهانه به این سمت ببریم که مراقبت مناسبی داشته باشند. باید مراقبت‌های بین‌المللی صورت گیرد که در این صورت اگر بیماری یا اتفاقی در کشورهای دیگر رخ دهد، همکاران رصد می‌کنند که در کشور ما چه اتفاقی رقم می‌خورد و آن را پیگیری می‌کنند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درباره واکسن‌های پنوموکوک و روتاویروس، افزود: این واکسن‌ها از سال ۹۰ روی میز است که وارد برنامه ایمن‌سازی کشور شوند که به دلایل مختلف این کار انجام نشد و وزارت بهداشت با حمایت دولت در حال پیگیری آن است و تلاش می‌کنیم تا قبل از پایان سال آغاز شود و بسیار اصرار داریم که تا روزهای پایانی دهه فجر تزریق آن را آغاز کنیم. قراردادهای آن نیز امضا شده است. هرچند که تأمین واکسن زمان‌بر باشد اما ممکن است اولین واکسیناسیون از یکی از استان‌ها آغاز شود.

وی ادامه داد: بسیاری از بیمارستان‌ها که بیماران بستری می‌شوند عمده بستری‌ها مربوط به بیماری‌های گوارشی هستند که این واکسن‌ها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ درصد بیماری‌های گوارشی و بیش از ۱۰ هزار بستری کودکان را کاهش می‌دهد و موجب رضایت بخشی خواهد شد. در کل جامعه افراد زیر ۲ سال این کار برایشان انجام می‌شود.

فرشیدی گفت: چیزی که همیشه مورد اهمیت بوده و امسال نیز به آن تاکید شد ریشه کنی هپاتیت سی است که برنامه‌ای بسیار پرهزینه و تأثیرگذار در سطح منطقه خواهد بود.

وی افزود: در بحث آزمایشگاه‌ها نیز هم مسئله تجهیز آزمایشگاه‌ها و هم مسئله شبکه مطرح بود یعنی ما در یک شهرستان چند آزمایشگاه داشتیم که هر کدام فقط تعدادی از خدمات را ارائه می‌دادند ولی به شکل متمرکز بسیاری از کارها ابتر می‌ماند اما تلاش بر این است که در هر شهر و شهرستان یک آزمایشگاه هر چند کوچک وجود داشته باشد که تمام آزمایش‌ها به شکل زنجیره‌ای در آنها انجام شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درباره سیگار و استعمال دخانیات گفت: سال گذشته نمودار مالیات بر دخانیات قرمز بود؛ اما در سال جاری نارنجی شد که این یک قدم مثبت محسوب می‌شود.

وی افزود: مهم‌ترین برنامه برای سلامت محیط کار هوشمندسازی بررسی و نظارت محیط کار بود. در بحث تغذیه الان با پویش ملی سلامت با کلید واژه تغذیه سالم و کاهش مصرف نمک همچنین افزایش مصرف لبنیات فعالیت کرده‌ایم که دو ماده سفید رنگ نمک و شکر در ایران ۳ برابر نرم جهانی مصرف می‌شود و بسیاری از بیماری‌های ناشی از این بیماری نیز به مراتب افزایش می‌یابند.

فرشیدی با تاکید بر مسئله فرهنگ‌سازی و افزایش سواد سلامت مردم و همچنین خود مراقبتی در حوزه سلامت اظهار کرد: برنامه‌هایی که ما داریم باید یک مقدار توسط خود مردم و سفیران سلامت مدیریت شود.

وی افزود: ما نباید سلامت روان را منفک در نظر بگیریم باید به همه بیماری‌ها در کنار هم اهمیت دهیم؛ چرا که پیش آمده است که بیماری مراجعه کرده که در خلق و خوی او تغییراتی ایجاد شده است که با بررسی‌ها متوجه شدیم او مشکل گوارشی داشته بنابراین اهمیت به تمام ابعاد و بیماری‌ها باید در نظر گرفته شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در اکثر مراکز ما روانشناس وجود دارد و به مسائل سلامت روان تاکید شده است ما باید حتماً به سلامت روان اجتماع توجه کنیم چرا که تمام مسائل اجتماعی کشور می‌تواند بر سلامت روان افراد جامعه تأثیر بگذارد.