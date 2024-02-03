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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

معاون علمی رییس جمهور مطرح کرد؛

تولید داخلی بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز کشور

تولید داخلی بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز کشور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: در حال حاضر به کمک شرکت های دانش بنیان، بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز حوزه سلامت در داخل کشور تامین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح‌الله دهقانی با بیان این‌که بهره‌برداری این سامانه پیشرفته و کارآمد ماحصل یک همکاری اثربخش میان بخش متقاضی و متخصصان توانمند شرکت‌های دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو است، افزود: تمامی اتفاقات مهم و تحول‌آفرین که به دست دانش‌بنیان‌ها محقق شده، حاصل اعتماد و همکاری دستگاه‌ها و مردم به این شرکت‌ها بوده است و امروز با بهره‌برداری از این سامانه، یک نیاز مهم که به طور مستقیم در زندگی مردم اثرگذار است، تأمین شد.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه بزرگ‌ترین ازن‌زنی اجرا شده در سطح منطقه است که نتایج و اثرات بسیار خوبی همچون کاهش مصرف انرژی و افزایش سه برابری کارایی ازن در حذف بو و طعم نامطبوع اب را در کنار صرفه‌جویی مالی قابل توجه به همراه داشته است.

دهقانی افزود: این اتفاق مهم، با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت آب و فاضلاب کشور و استانداری مرکزی، گام مهمی در بهبود زندگی مردم با نقش افرینی مستقیم فناوری و دانش را رقم می‌زند.

وی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر به کمک این شرکت‌ها، بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز حوزه سلامت در داخل کشور تأمین می‌شود. در حوزه‌های دیگر نیز شرکت‌ها حضوری اثرگذار دارند و شرکت‌ها گام جدی را برای تحقق عملیاتی در زندگی مردم برداشته‌اند.

دهقانی با تاکید بر رویکرد جدی و اولویت‌دار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مبنی بر نقش‌آفرین کردن حداکثری اقتصاد دانش بنیان و دستاوردهای علمی، فناورانه و نوآورانه در بهبود زندگی مردم گفت: رهبر معظم انقلاب بیش از دو دهه است که به نقش‌آفرینی جدی و اثرگذار دانش و فناوری در جامعه به ویژه اقتصاد تاکید دارند و گفتمان جنبش نرم افزاری و پیشرفت‌های علمی در همین راستا از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته است. خوشبختانه به دستاوردهای علمی و فناورانه بسیار خوبی نیز طی این دو دهه دست یافته‌ایم و امروز زمان آن فرارسیده است که نقش و تأثیر دستاوردهای دانشی و فناورانه را در بهبود زندگی مردم و اقتضاد، نمایان کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه سامانه پیشرفته نانوحباب، نمادی از نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها در بهبود زندگی مردم و ارتقای بهره‌وری است، ادامه داد: سامانه دانش بنیانی که امروز بهره‌برداری شد، نتیجه کوشش، دانش و نوآوری نخبگان این کشور است و اثرات آن به وضوح در بهبود زندگی مردم، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها احساس می‌شود.

دهقانی با تاکید بر این‌که حمایت جدی معاونت علمی از ایفای نقش واقعی فناوری و نواوری در زندگی مردم است، ادامه داد: اگر مردم اثر فناوری و نوآوری را در زندگی خود احساس کنند، قطعاً بزرگ‌ترین حامی آن خواهند بود.

وی افزود: توانمندی‌های خوبی در شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که با حمایت و عزم بسیار خوبی که در دستگاه‌های ما وجود دارد، می‌تواند تحولات عمیق و اثرگذاری را در اقتصاد و ارتقای زندگی جامعه رقم بزنند.

کد مطلب 6013103
مهتاب چابوک

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