تولید داخلی بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، روح‌الله دهقانی با بیان این‌که بهره‌برداری این سامانه پیشرفته و کارآمد ماحصل یک همکاری اثربخش میان بخش متقاضی و متخصصان توانمند شرکت‌های دانش بنیان با حمایت ستاد توسعه فناوری نانو است، افزود: تمامی اتفاقات مهم و تحول‌آفرین که به دست دانش‌بنیان‌ها محقق شده، حاصل اعتماد و همکاری دستگاه‌ها و مردم به این شرکت‌ها بوده است و امروز با بهره‌برداری از این سامانه، یک نیاز مهم که به طور مستقیم در زندگی مردم اثرگذار است، تأمین شد.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه بزرگ‌ترین ازن‌زنی اجرا شده در سطح منطقه است که نتایج و اثرات بسیار خوبی همچون کاهش مصرف انرژی و افزایش سه برابری کارایی ازن در حذف بو و طعم نامطبوع اب را در کنار صرفه‌جویی مالی قابل توجه به همراه داشته است.

دهقانی افزود: این اتفاق مهم، با همکاری ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت آب و فاضلاب کشور و استانداری مرکزی، گام مهمی در بهبود زندگی مردم با نقش افرینی مستقیم فناوری و دانش را رقم می‌زند.

وی با اشاره به فعالیت بالغ بر ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: در حال حاضر به کمک این شرکت‌ها، بیش از ۹۰ درصد از داروی مورد نیاز حوزه سلامت در داخل کشور تأمین می‌شود. در حوزه‌های دیگر نیز شرکت‌ها حضوری اثرگذار دارند و شرکت‌ها گام جدی را برای تحقق عملیاتی در زندگی مردم برداشته‌اند.

دهقانی با تاکید بر رویکرد جدی و اولویت‌دار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مبنی بر نقش‌آفرین کردن حداکثری اقتصاد دانش بنیان و دستاوردهای علمی، فناورانه و نوآورانه در بهبود زندگی مردم گفت: رهبر معظم انقلاب بیش از دو دهه است که به نقش‌آفرینی جدی و اثرگذار دانش و فناوری در جامعه به ویژه اقتصاد تاکید دارند و گفتمان جنبش نرم افزاری و پیشرفت‌های علمی در همین راستا از سوی ایشان مورد تاکید قرار گرفته است. خوشبختانه به دستاوردهای علمی و فناورانه بسیار خوبی نیز طی این دو دهه دست یافته‌ایم و امروز زمان آن فرارسیده است که نقش و تأثیر دستاوردهای دانشی و فناورانه را در بهبود زندگی مردم و اقتضاد، نمایان کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه سامانه پیشرفته نانوحباب، نمادی از نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها در بهبود زندگی مردم و ارتقای بهره‌وری است، ادامه داد: سامانه دانش بنیانی که امروز بهره‌برداری شد، نتیجه کوشش، دانش و نوآوری نخبگان این کشور است و اثرات آن به وضوح در بهبود زندگی مردم، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها احساس می‌شود.

دهقانی با تاکید بر این‌که حمایت جدی معاونت علمی از ایفای نقش واقعی فناوری و نواوری در زندگی مردم است، ادامه داد: اگر مردم اثر فناوری و نوآوری را در زندگی خود احساس کنند، قطعاً بزرگ‌ترین حامی آن خواهند بود.

وی افزود: توانمندی‌های خوبی در شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد که با حمایت و عزم بسیار خوبی که در دستگاه‌های ما وجود دارد، می‌تواند تحولات عمیق و اثرگذاری را در اقتصاد و ارتقای زندگی جامعه رقم بزنند.