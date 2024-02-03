اروپا در یک قدمی تصویب قانون هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هدف این قوانین که ۲ سال قبل توسط کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد شده، ایجاد یک استاندارد بین المللی برای فناوری است که در انبوهی از صنایع از بانکداری و خرده فروشی گرفته تا خودرو و هواپیمایی استفاده می‌شود.

کشورهای اروپایی همچنین پارامترهایی برای استفاده از هوش مصنوعی در مقاصد نظامی، جنایی و امنیتی تعیین کردند. تیری برتون کمیسیونر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی نیز اعلام کرد: «قانون هوش مصنوعی» اقدامی تاریخی و نخستین قانون برای این فناوری در جهان است.

یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان آن است که هوش مصنوعی مولد به گسترش دیپ فیک در شبکه‌های اجتماعی منجر شده و در مرز بین واقعیت و خیال از بین رفته است. دیپ فیک تصاویر و ویدئوهای ساخته شده با الگوریتم‌های هوش مصنوعی است که با نمونه‌های آنلاین آموزش دیده اند.

مارگارت وستاگر کمیسیونر رقابت اتحادیه اروپا نیز معتقد است اخیراً گسترش تصاویر هرزنگاری یک فرد مشهور در شبکه‌های اجتماعی، اهمیت نیاز به قوانین جدید را نشان می‌دهد. او در پلتفرم اجتماعی ایکس نوشت: آنچه برای این فرد اتفاق افتاد واقعیت ماجرا را نشان می‌دهد؛ آسیبی که استفاده مخرب از هوش مصنوعی ایجاد می‌کند، مسئولیت پلتفرم‌ها و اینکه چرا اجرای قوانین فناوری مهم است.

پس از آنکه کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن شرایطی سختگیرانه توازن میان شفافیت و اسرار تجاری و کاهش بار اجرایی بر سیستم به سیستم‌های پرریسک هوش مصنوعی در قانون مذکور موافقت کردند، فرانسه نیز موضع مخالف خود را تغییر داد و در نتیجه میان کشورها توافق حاصل شد.

به گفته یک دیپلمات اروپایی، هدف قانون آن است که توسعه مدل‌های هوش مصنوعی رقیب در منطقه را مجاز کند.

این درحالی است که استارت آپ هوش مصنوعی فرانسوی میسترال(که توسط محققان متا و گوگل بنیانگذاری شده) و استارت آپ آلمانی Aleph Alpha مشغول لابی گری در دولت‌های خود درباره این موضوع بودند.

البته پیش از فرانسه، آلمان نیز حمایت خود از قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا را اعلام کرد.

در این میان گروه لابی گری CCIA که گوگل، آمازون، اپل و متاپلتفرمز عضو آن هستند درباره موانع پیش روی قانون هشدار داد. به گفته این گروه بسیاری از قوانین هوش مصنوعی جدید شفاف نیستند و ممکن است توسعه و راه اندازی کاربردهای نوآورانه هوش مصنوعی در اروپا را کند کنند.