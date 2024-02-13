توافق سیاسی درباره قانون هوش مصنوعی در پارلمان اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که طبق برنامه ریزی قرار است مجمع قانونگذاری در ماه آوریل در این باره رای گیری کند. چنین توافقی مسیر را برای تصویب نخستین قانون هوش مصنوعی جهان هموار می کند.

قانون هوش مصنوعی اروپا مجموعه مقررات جدیدی با هدف ایجاد دستورالعملی برای فناوری است که در صنایع مختلف از بانکداری تا خودروسازی، محصولات الکترونیک و هواپیما و هم چنین مقاصد امنیتی به کار می رود.

همچنین قوانین مذکور مدل های بنیادین یا هوش مصنوعی مولد را قانونمند می کند. نمونه چنین مدلی توسط شرکت اوپن ای آی ساخته شده است. در این فناوری سیستم های هوش مصنوعی که قادر به یادگیری از داده های جدید هستند تا فعالیت های مختلفی انجام دهند، براساس مجموعه ای از اطلاعات آموزش می بینند.

یکی از ۲کمیته پارلمان اتحادیه اروپا در پلتفرم ایکس نوشت: قانون هوش مصنوعی یک گام روبه جلو است؛ نمایندگان مجلس در کمیته آزادی های مدنی، عدالت و امور داخلی اتحادیه اروپا و کمیته بازار داخلی و حمایت از مصرف کننده پارلمان اروپا توافقی موقت درباره قانون هوش مصنوعی را تایید کردند که ایمنی را تضمین می کند و مبتنی بر قانون اساسی است.

کشورهای اتحادیه اروپا در اوایل ماه جاری حمایت خود از این قانون را اعلام کردند. با این وجود شرکت های فناوری بزرگ همچنان نسبت به آن موضع گرفته اند و نگران محتوای مبهم و کلی برخی از الزامات و تاثیر آن بر نوآوری هستند.