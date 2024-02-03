گرمای نمایشگاه در تهران/ هنرمندان خوزستانی و البرزی به‌ صبا آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، دومین روز از برپایی نمایشگاه بخشهای رقابتی «طوبایزرین» و بازار هنر شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در مجموعه فرهنگی هنری صبا فرهنگستان هنر با حضور هنرمندان استانها همراه بود.
روز دوم نمایشگاه درحالی گرمتر و با استقبال بیشتری نسبت به روز اول همراه بود که هوای تهران از روزهای گذشته سردتر شده بود اما سرمای هوا مانع رونق جشنواره نشد.
درخشش هنرمندان بخش خوشنویسی
آزاده عظیمی که خود نقاش و عکاس است، یکی از بازدیدکنندگانی است که نمایشگاه آمده است. او آثار تمام بخشها را بهدقت و ریزبینی نگاه میکند و درباره سطح کیفی نمایشگاه میگوید: کارهای بخش خوشنویسی خیلی خوب بود و من کاری از مصطفی عابدینی که بسیار ساده بود را پسندیدم.
او درباره آثار ارایهشده در بخشهای نقاشی، عکاسی و مجسمهسازی هم نظراتش را مطرح میکند و بخش نگارگری را باوجود آثاری که به نظرش تکراری است، خوب و قابل تأمل میداند.
سطح هنرمندان استانها با یکدیگر متفاوت است
فاطمه مرفاوی هنرمندی است که از استان خوزستان برای بازدید از نمایشگاه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به تهران آمده است. او که ۲ تابلوی نقاشیاش به نمایشگاه فجر شانزدهم راه یافته، درباره سطح کیفی آثار حاضر میگوید: سطح کارها بهنسبت هنرمندان استانهای مختلف فرق میکند اما در مجموع، ارائه خوبی بود.
او که اولین تجربه شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی فجر را سپری میکند، علاوه بر ۲ اثر نقاشی در بخش «طوبای زرین» پنج اثر هم در نمایشگاه تجسم هنر استان خوزستان روی دیوار برده است.
مرفاوی اظهارات خود را اینگونه ادامه میدهد: خیلی دنبال میکردم که هر اثر متعلق به چه استانی است تا بتوانم سطح استانها را بسنجم؛ به نظرم رسید که در برخی استانها احتمالاً کارهای دانشجویی هم ارائه شده بود که بهلحاظ ترکیببندی و اجرا جای کار بیشتری داشت.
قوت عکاسی مستند در نمایشگاه فجر شانزدهم
وهب رامزی هنرمند عکاس است که یکی از عکسهای مستندش از مادر شهید حمید پورنوروز در بخش «طوبای زرین» شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر حضور پیدا کرده است. او درباره این بخش میگوید: تعداد آثار رشته عکاسی خیلی زیاد بود و همچنان گرایش عکاسی مستند در جشنواره قوی است.
او به اهمیت عکاسی هنری اشاره میکند و در اینباره میگوید: شخصاً علاقهمندم در جشنواره هنرهای تجسمی فجر شاهد حضور چهرههای جدیدی از عکاسی ایران باشیم، حتی اگر در گرایش عکاسی هنری باشد. امیدوارم به گرایشهای دیگر عکاسی نیز در جشنواره بها داده شود.
نگاه داوران جشنواره تغییر کرده است
محجوب کامیاب یکی از هنرمندان متقاضی حضور در شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش نگارگری است که اثرش به نمایشگاه راه نیافته است. او نحوه انتخاب و تعداد آثار حاضر در این دوره از جشنواره را نسبت به دورههای قبل متفاوت میداند.
این هنرمند متعقد است که تمرکز بر بخشهایی در جشنواره نسبت به دیگر بخشها بیشتر بوده است. مثلاً تعداد آثار نگارگری در بخش گل و مرغ بسیار گزیده و اندک بود درحالی که آثار بخش خوشنویسی و تذهیب بیشتر است. او همچنین تاکید دارد که در بخش خوشنویسی و تذهیب آثار قابل و متفاوتی ارائه شده بود.
او با تاکید براینکه بهنظر میرسد امسال نگاه داوران بخش نگارگری متفاوت بوده است، میگوید: به خاطر پذیرفته نشدن اثرم در جشنواره ناراحت نیستم و به انتخاب داوران احترام میگذارم. به امید خدا سال آینده با قوت بیشتری شرکت خواهم کرد.
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