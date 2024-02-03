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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

فرمانده انتظامی تالش:

عامل درگیری خیابانی انزلی در تالش دستگیر شد

عامل درگیری خیابانی انزلی در تالش دستگیر شد

تالش- فرمانده انتظامی تالش از دستگیری عامل درگیری خیابانی انزلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی با تاکید بر اینکه اقدامات و رفتارهای اراذل و اوباش باعث تشویش اذهان عمومی و القا حس ناامنی در جامعه می‌شود به نارضایتی مردم در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد این افراد نظم و امنیت جامعه و آسایش و آرامش مردم را برهم بزنند.

وی افزود: در پی وقوع یک فقره درگیری و برهم زدن نظم و امنیت عمومی توسط چند نفر در یکی از محلات شهرستان انزلی و متعاقب آن متواری شدن متهم اصلی این پرونده به سمت شهرستان تالش، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش با بیان اینکه با اقدامات پلیسی متهم ۳۲ ساله و عامل اصلی این درگیری حین خروج از این شهرستان شناسایی و دستگیر و خودروی پژو پارس وی نیز توقیف شد بیان داشت: متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پلیس برای برقراری نظم و امنیت و ایجاد احساس آرامش در بین مردم با افراد شرور به طور قاطع و قانونی برخورد می‌کند.

کد مطلب 6013259

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