به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت سه ماه از برگزاری بازی‌های پاراآسیایی، مراسم تقدیر از برترین‌های فرهنگی کاروان اعزامی به ابن بازی‌ها با عنوان «حدیث سرآمدان» امروز یکشنبه برگزار شد.

کیومرث هاشمی وزیر ورزش در این مراسم حضور نداشت اما غفور کارگری رئیس کمیته پارالمپیک، شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، و مریم کاظمی‌پور معاون امور بانوان وزارتخانه، محمد پولادگر نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک، کمال جوانمرد دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران و تعدادی از مسئولان، مربیان و ورزشکاران از حاضران در این مراسم بودند. این مراسم با حرکات ورزش زورخانه‌ای آغاز شد و در ادامه نیز تعدادی از مسئولان سخنرانی کردند.

در جریان مراسم «حدیث سرآمدان» از ۶۷ چهره برتر فرهنگی در بازی‌های پاراآسیایی هانگژو تجلیل به عمل آمد.