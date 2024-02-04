متقاضیان عمل زیبایی فریب فضای مجازی را نخورند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار حدادی ابیانه گفت: جراحان پلاستیک ایران، از لحاظ به روز بودن اطلاعات و تجربیات علمی در سطح بسیار خوب بینالمللی قرار دارند. جراحی پلاستیک در کشور نسبت به دیگر کشورها از قدمت زیادی برخوردار است و تاریخچه دیرینهای دارد.
وی افزود: در سالهای اخیر پزشکان جراح زیبایی حضور فعالی در کارگاههای آموزشی و کنگرههای بین الملی برای به روز کردن دانش جراحی خود داشتهاند. خوشبختانه تعداد کافی و مناسب جراحان فوق تخصص در کشور در برطرف کردن نیاز جامعه وجود دارد.
حدادی ابیانه ادامه داد: همسو با احساس نیاز مردم، افراد سودجو و پزشک نما و افراد غیرمتخصص و حتی افراد غیرپزشک هم افزایش پیدا کردهاند که اقدام به انجام عملهای زیبایی میکنند و عوارض غیرقابل جبرانی را برای متقاضیان زیبایی به وجود میآورند. این عوارض با توجه به نوع جراحی انجام شده متفاوت است که شامل بدشکلی شدید پستان، نکروزهای وسیع جدار شکم و حتی مرگ و میر میشود.
این فوقتخصص جراحی پلاستیک به متقاضیان انجام عملهای زیبایی توصیه کرد به سایت انجمن جراحان پلاستیک مراجعه کنند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ جراح در انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران عضو هستند که از نظر وزارت بهداشت مورد تأیید قرار گرفته است.
حدادی ابیانه گفت: بارها از مردم و متقاضیان اینگونه عملها خواستهایم که فریب فضای مجازی را نخورند.
به گفته این فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی، متقاضیان میتوانند به سایت رسمی انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران به آدرس www. ispas. ir مراجعه کنند و اطلاعات جامع از اعمال جراحی زیبایی را دریافت کنند.
دبیر علمی سیزدهمین کنگره جراحی سینه و فرم دهی بدن در ادامه افزود: پزشکان فوق تخصص پلاستیک، فقط دیدگاه زیبایی به جراحیهای زیبایی ندارند؛ بلکه جراحیهای زیبایی از دو منظر زیبایی و درمان برای فوق تخصصهای پلاستیک اهمیت به سزایی دارد. جراحان زیبایی در هر دو زمینه فعالیت دارند موارد ناشی از تصادفات، ناهنجاریهای همراه تولد، شکاف لب، شکاف کام و سوختگیها از سوی جراحان فوق تخصص زیبایی مورد جراحی قرار میگیرد.
وی گفت: جراحان پلاستیک، پزشکان توانمندی هستند که علاوه بر تخصص جراحی، در طول ۳ سال دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک که گذراندهاند، تجربههای فراوان کسب کرده و به درمان بیماران هم مشغول بودهاند.
حدادی ابیانه افزود: پس نباید این تصور در جامعه شکل بگیرد که پزشکان فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی تنها به زیباسازی مشغول هستند و درمان برای این گروه از پزشکان اهمیتی ندارد. جراحان فوق تخصص پلاستیک به عنوان رسالت پزشکی در کنار جراحیهای زیبایی، وظیفه درمان بیماران را هم بر عهده دارند.
وی در رابطه با برگزاری سیزدهمین کنگره سینه و بادی کانتورینگ که قرار است ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ در مرکز همایش رایزن در منطقه کاشانک زیر مجموعه دایرهالمعارف اسلامی برگزار شود، گفت: کنگره جراحان زیبایی نقش بسیار مهمی در ارتقای هرچه بیشتر دانش علمی و تجربیات پزشکان دارد که عوارض این جراحیها را هم بسیار کاهش میدهد.
حدادی ابیانه افزود: با برگزاری نشستهای علمی و سخنرانیهای متعدد آخرین علم روز دنیا و نیز تجربیات پیشکسوتان رشته جراحی پلاستیک در این زمینه به اشتراک گذاشته میشود.
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