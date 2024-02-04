به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی اعلام کرد که ۲ رزمنده دیگر مقاومت اسلامی در جریان درگیری‌های مرزی با ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: با فخر و مباهات فراوان، مقاومت اسلامی شهادت شهید رزمنده محمد جودات یحیی (علی الهادی) متولد سال ۱۹۹۵ میلادی از اهالی شهرک الطیبه در جنوب لبنان را که در راه قدس به شهادت رسید اعلام می‌دارد.

همچنین حزب‌الله لبنان در بیانیه دیگری اعلام کرد که رزمنده‌ای دیگر به نام «عباس علی مبارک» (ابوهادی) متولد سال ۱۹۹۰ از اهالی شهرک «الطیبه» در جنوب لبنان نیز در راه قدس به شهادت رسیده است.

گفتنی است از آغاز درگیری‌های مرزی میان حزب‌الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی شمار زیادی از رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان به فیض شهادت نائل آمده‌اند و از سوی دیگر شمار زیادی از نظامیان صهیونیست نیز به هلاکت رسیده‌اند. حزب‌الله لبنان همواره تاکید کرده است که جبهه جنوب لبنان برای کاهش فشار ارتش رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و ساکنان این باریکه فعال شده است و توقف درگیری‌ها در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی را به توقف حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه منوط کرده است.