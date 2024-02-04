به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با انتشار بیانیه‌هایی اعلام کرد که عملیات‌های جدیدی را علیه رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی به انجام رسانده است.

حزب‌الله لبنان تاکید کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۵۰ عصر امروز یکشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۴ موضع رویسات العلم واقع در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف گرفتند و به صورت مستقیم آن را مورد اصابت قرار دادند.

حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۵۰ عصر امروز یکشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن در جنوب موضع العباد را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و به صورت مستقیم آنان را مورد اصابت قرار دادند.

در بیانیه دیگر حزب‌الله لبنان آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان و در پاسخ به تعرض‌های اسرائیل به روستاها و خانه‌های مسکونی که آخرین مورد آن در بلیدا و میس الجبل به وقوع پیوست، مقاومت اسلامی ساعت ۳:۳۰ عصر امروز یکشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۴، ۲ ساختمان را در شهرک المناره با تسلیحات مناسب هدف گرفت و به صورت مستقیم آن‌ها را مورد اصابت قرار داد.

همچنین حزب‌الله لبنان تاکید کرد که ساعت ۳:۰۵ عصر امروز موضع صهیونیستی «المرج» واقع در شمال اراضی اشغالی را با تسلیحات مناسب هدف قرار داده است.

خبرنگار الجزیره نیز از حمله موشکی از جنوب لبنان به پادگان صهیونیستی «زبدین» در مزارع اشغالی شبعا خبر داد.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد که شهرک صهیونیستی «المطله» از سمت لبنان هدف گرفته شده است.

همچنین آژیر هشدار در «کریات شمونه» و «بیت هیلل» واقع در اصبع الجلیل و الجلیل علیا نزدیک مرز اراضی اشغالی با لبنان به صدا درآمده است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «طیرحرفا» در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرده است.