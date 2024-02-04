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۱۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان مشخص شد

عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان مشخص شد

سخنگوی دولت گفت: براساس مصوبه هیات دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز یکشنبه در تشریح عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: براساس مصوبه هیأت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی دولت افزود: برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

بهادری جهرمی یادآور شد: به عنوان مثال یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.

کد مطلب 6014585

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    نظرات

    • AE ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      5 0
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      در زمان جنگ به هر کارمند یک سکه بهار آزادی داده می شد
    • IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
      0 0
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      مسوولین گویا در جریان نرخ‌های بازار نیستند!!! بد نیست کمی عادلانه‌تر به مصوبات بپردازند؟ این رقم بسیار بسیار ناچیزه..اصلا فکر و اندیشه‌ای در زمان تصویب بوده یا خیر؟
    • ناشناس IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 1
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      میشه باهاش لباس وکفش برای خانواده خریدوآجیل وشبرینی هم خریدیه مسافرت 5تا6روزه رفت عیدی به بچه هادادو..
    • ايراني IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      1 0
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      زحمت زياد ميكشين خسته نباشين واقعا.
    • US ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      2 0
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      قابل توجه نجومی بگیران ، با این مبلغ عیدی دولت ورشکست نشود.
    • یه شهروند عادی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
      0 0
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      شاید بشه این پول رو با یه گونی سیمان یا آهک طاق بزنیم یه آب قاطیش کنیم ،اگر آب طبق معمول قطع نباشه، بریزیم رو سرمون. یا بهترش اینکه یه دبه گازوئیل به اندازه کل افراد خونه بگیریم با یه فندک و خلاص. امیدوارم تهش یه ذره پول کفن واسمون بمونه، سنگ قبرو که کلا بیخیال سنگم دیگه واسه قشر ما نیست

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