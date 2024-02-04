عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز یکشنبه در تشریح عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: براساس مصوبه هیأت دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

سخنگوی دولت افزود: برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

بهادری جهرمی یادآور شد: به عنوان مثال یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.