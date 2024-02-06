به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات موی تای قهرمانی جهانی روز جمعه ۱۳ بهمن به میزبانی تایلند در شهر بانکوک آغاز شد. تیم ملی ایران با ۱۲ ورزشکار در بخش مردان و ۶ موی تای کار در بخش زنان در این رقابت‌ها حضور داشت. نمایندگان موی تای ایران در روزهای اول و دوم با برتری مقابل رقبای خود کسب ۱۴ مدال خود را قطعی کرده و برای صعود به فینال در روز سوم باید به مصاف رقبای خود می‌رفتند.

در مسابقات موی تای وزن کشی هر روز پیش از شروع مبارزات برگزار می‌شود و ورزشکارانی که در جدول حضور دارند، وزن خود را تحویل می دهند. بر همین اساس هم «علی تکلو» در زمان وزن کشی، ۵/‏۱‬ کیلوگرم اضافه وزن داشت که طبق قانون مدت زمانی به او برای کاهش وزن زمان داده می‌شود.

در دومین مرحله‌ای که وی برای وزن کشی مراجعه می‌کند، از حضور او روی باسکول ممانعت به عمل می‌آید. همین موضوع سرآغاز مجادله معتمدی مربی تیم ملی و خود ورزشکار با مسوولان برگزاری که از قضا یکی از آنها ایرانی است می‌شود! جر و بحث دو طرف در نهایت به مشاجره لفظی ختم شد.

در ادامه پس از ارایه گزارش اتفاقات به کمیته برگزاری، از سوی «کیوین» مدیر اجرایی این دوره از مسابقات به مسوولان ایران اطلاع داده می‌شود که کل تیم کشورمان تعلیق و اجازه حضور در ادامه رقابت‌ها را ندارند.

موضوعی که باعث تعجب شد اینکه چرا کل تیم ایران باید به خاطر درگیری لفظی دو نفر با مسوولان برگزاری تعلیق شده و ادامه رقابت‌ها را از دست بدهند؟ اینکه آیا مسوولان تیم اعزامی در این مورد با کمیته برگزاری و تصمیم گیرندگان رأی تعلیق، جلسه‌ای داشته و یا اعتراض رسمی خود را ارایه داده یا خیر، موضوعی است که باید بررسی شود.

ولی بر اساس عرف بین الملل صدور یک رأی منتهی به جریمه تعلیق، محرومیت و. … باید بر اساس آیین نامه انضباطی مصوبه همان سازمان اتخاذ شود. اینکه این رأی بر اساس کدام جلسه کمیته قضایی و یا آیین نامه صادر شده خود جای بحث دارد.

مهم‌تر اینکه مگر یک مقام مسوول با هر سمتی اجازه دارد که به تنهایی چنین تصمیم سخت و جریمه سنگین و بزرگی را بگیرد؟ تعلیق کل تیم ایران یک تخلف آشکار از سوی مسوولان سازمان WBC که برگزار کننده اصلی این مسابقات است بوده و در صورت ارایه شکایت از سوی ایران، می‌بایست در مراجع بین الملل پاسخگو باشند!

اگر ورزشکار یا مربی از تیم ایران تخلفی کرده باشد، می‌بایست همان ورزشکار جریمه می‌شد نه اینکه سایر اعضای تیم بدون دلیل از ادامه مسابقات محروم شوند. البته محرومیت و یا تعلیق فوق برای همین دوره از مسابقات است ولی مسوولان تیم ایران از طریق فدراسیون اعتراض رسمی خود را ارایه داده و در حال پیگیری هستند.