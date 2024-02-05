برخورد با مدیران متخلف در اجرای قانون جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان گفت: همه قوانین نظام لازم‌الاجرا هستند، اما با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص قانون جوانی جمعیت و این که اگر پیری جمعیت ایران تداوم داشته باشد به تهدید در موضوع‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل خواهد شد باید اجرای قانون جوانی جمعیت در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: قانون جوانی جمعیت، قانونی جامع با مشوق‌های خوبی برای مزدوجان و فرزند آوری است و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای این قانون اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی با بیان این که اجرای قانون جوانی جمعیت بر دیگر قوانین قبل از آن ارجحیت دارد، خاطر نشان کرد: در تفسیر قوانین شاهد هستیم که این قوانین به جای تفسیر به نفع مزدوجان و متولدین، به نفع دستگاه‌های اجرایی تفسیر می‌شود.

به گفته وی در قانون مرخصی دوران بارداری پیش بینی شده است اما بعضی از مدیران دستگاه‌ها به دلایلی از انجام آن و یا از رفتن بانوان به مرخصی ساعتی کوتاه مدت برای شیر دادن به فرزندان خود جلوگیری می‌کنند.

وی تاکید کرد: با مدیران سازمان‌ها و نهادهای که با مرخصی زایمان و یا مرخصی ساعتی بانوان همکار خود موافقت نکنند، برخورد خواهد شد.

طالبی با بیان این که مدیران دستگاه‌های اجرایی باید امور مربوط به این موضوع را مدیریت کنند، تصریح کرد: اجرای خوب قوانین موجود، منجر به نتایج خوبی در این زمینه خواهد شد و اگر اجرای قانون را برای مردم تسهیل نکنیم و مردم در عمل شاهد اجرای این قوانین نباشند، برای ازدواج و فرزند آوری اقدام نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: تأمین اجتماعی استان باید با مکاتبه با تهران زمینه استفاده بانوان از زایمان رایگان در بیمارستان‌های خود را فراهم کند و در این خصوص باید بر اساس آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری عمل شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: همه ما موظف هستیم که قوانین موجود در این زمینه را به ویژه بندهای مربوط به موارد تشویقی را اجرا کنیم.

طالبی اظهار کرد: برای واگذاری زمین به افراد دارای فرزند سوم به بالا هم در شهرستان‌های استان اقدامات مناسبی انجام شده است و با پی گیری های استاندار و حوزه عمرانی استانداری مشکل زمین در این زمینه در بیرجند حل شده است.

به گفته وی بخشی از ۲۷۰ هکتار زمین ملحق شده به محدوده شهر بیرجند، برای جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است که در آینده نزدیک زمین‌های پیش بینی شده به افراد دارای شرایط واگذار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به محدودیت زمین در بیرجند و ارزش افزوده آن، قطعات زمین به شکل طبقاتی واگذار خواهند شد.

تخلف بعضی از بانک‌ها

معاون استاندار خراسان جنوبی با تشکر از بانک‌های که صد در صد منابع ازدواج و فرزند آوری را در قالب تسهیلات پرداخت کرده‌اند، گفت: بعضی از بانک‌ها با وجود داشتن منابع لازم در این خصوص، تنها درصد کمی از آن را پرداخت کرده‌اند مانند بانک تجارت که تنها ۳۰ درصد منابع مورد نظر را پرداخت و ۷۰ درصد دیگر آن را به پرداخت نکرده است که این موضوع خلاف قانون است.

ساخت خوابگاه‌های متأهلین

طالبی تصریح کرد: در حوزه دانشجویان و طلاب هم باید اقدامات لازم برای ایجاد خوابگاه‌های متأهلی انجام شود و در حوزه دانشگاه بخشی از این کار اجرایی شده و در خصوص طلاب هم افراد مسئول در این زمینه باید پی گیری های لازم را انجام دهند.

به گفته وی اوقاف هم به تازه مزدوجان و کسانی که توانایی مالی ندارند برای سکونت در منازل وقفی باید کمک کند.

وی همچنین خواستار برگزاری جلسات انجمن یاوران وقف جمعیت استان در این خصوص شد و گفت: در صورتی که هزینه ساخت خوابگاه‌های متأهلین تأمین شود، زمین برای این منظور واگذار خواهد شد و ۳۰ درصد اعتبار مربوط به تشکل‌های مردمی استان باید به جوانی جمعیت اختصاص یابد.

طالبی تاکید کرد: مبلغان تبلیغ در ماه مبارک رمضان باید نسبت به قانون جوانی جمعیت به خوبی توجیه شوند تا بتوانند اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام دهند و پنج درصد اعتبارات پژوهشی و پایان نامه‌های دانشجوی هم باید به موضوع جوانی جمعیت اختصاص یابد.

ضرورت اطلاع رسانی زمان باز شدن سامانه‌ها

وی خواستار آن شد که زمان باز شدن سامانه بانک‌ها برای ثبت نام تسهیلات ازدواج و فرزند آوری به خوبی اطلاع رسانی شود.

طالبی افزود: باید مکاتبه‌ای با دبیر قرارگاه جوانی جمعیت در خصوص مشکلات موجود در تأمین اجتماعی در برای ارائه راهکار لازم انجام شود.