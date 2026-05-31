به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسفندیاری عصر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات قانون جوانی جمعیت که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: تهیه زمین برای واجدان شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بنیاد مسکن موظف به شناسایی زمین‌های مناسب و بازنگری طرح‌های هادی روستاها، اداره منابع طبیعی مکلف به اختصاص زمین، راه و شهرسازی ملزم به اعلام زمین‌های اختصاص‌یافته و ثبت اسناد نیز موظف به تسریع در صدور سند تفکیکی شده است.

اسفندیاری با تأکید بر اجرای دقیق قوانین جوانی جمعیت، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها و تسریع در روند تأمین زمین برای خانواده‌های واجد شرایط شد.