۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

زمین خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در چالوس تأمین می‌شود

چالوس - معاون سیاسی فرمانداری چالوس از تأمین زمین برای خانواده‌های واجد شرایط دارای سه فرزند و بیشتر، در قالب اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسفندیاری عصر یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات قانون جوانی جمعیت که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، گفت: تهیه زمین برای واجدان شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بنیاد مسکن موظف به شناسایی زمین‌های مناسب و بازنگری طرح‌های هادی روستاها، اداره منابع طبیعی مکلف به اختصاص زمین، راه و شهرسازی ملزم به اعلام زمین‌های اختصاص‌یافته و ثبت اسناد نیز موظف به تسریع در صدور سند تفکیکی شده است.

اسفندیاری با تأکید بر اجرای دقیق قوانین جوانی جمعیت، خواستار همکاری همه دستگاه‌ها و تسریع در روند تأمین زمین برای خانواده‌های واجد شرایط شد.

