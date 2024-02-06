به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانههای ملحی شیلی امروز سهشنبه اعلام کردند که شمار قربانیهای آتشسوزیهای جنگلی در مناطق مرکزی این کشور به ۱۲۳ نفر افزایش یافته است، در حالیکه آتشنشانها همچنان درحال تلاش برای خاموشکردن این آتشسوزیهای گسترده هستند.
گابریل بوریک، رییسجمهور شیلی هشدار داد که این کشور با یک «تراژدی بسیار بزرگ» روبرو است.
مقامات دولت شیلی میگویند که صدها نفر همچنان مفقود هستند و این نگرانی وجود دارد که تعداد جانباختگان همچنان افزایش یابد، زیرا اجساد زیادی در دامنه تپهها و خانههای ویزانشده در آتشسوزی پیدا میشود.
تصاویر پهپادی منطقه وینا دلمار نشان میدهد که تمام محلههای این منطقه در آتش سوخته و ساکنان آن محل زندگی خود را ترک کردهاند.
شمار قربانیان حریق جنگلی شیلی روز یکشنبه به ۵۱ نفر رسیده بود و روز دوشنبه با افزایش دوبرابری به دست کم ۱۱۲ تن رسیده و دست کم ۲۰۰ نفر داخل و حوالی تفرجگاه شاحلی مشهور وینا دلمار مفقود شدهاند.
رییس جمهور شیلی پی از آغاز حریق در شهرهای مرکزی در منطقه والپارایسو در مرکز این کشور، جهت مقابله با آتشسوزی و اطفای حریق وضعیت اضطراری اعلام کرد. او همچنین خواستار اعزام نیروهای نظامی بیشتری به مناطق حادثهدیده که بیش از یک میلیون جمعیت دارد، شده است.
اعلام وضعیت اضطراری در حالی است که کارولینا توها، وزیر کشور شیلی دیشب در نشستی خبری گفت که این کشور از زلزله سال ۲۰۱۰ که بیش از ۵۰۰ نفر را به کام مرگ کشاند، با یکی از تراژدیهای مرگبار خود روبهرو شده است.
از روز شنبه حدود ۹۲ حریق در جنگلهای سراسر شیلی شعلهور بوده است که تیمهای آتشنشانی موفق به مهار ۴۰ مورد شدهاند. زبانههای آتش به دست کم ۴۳ هزار هکتار از جنگلهای این کشور سرایت کرده است. به گفته رییس جمهور شیلی، مقامات با ظن اینکه دست کم یکی از این آتشسوزیها عمداً رخ داده است، در حال تحقیق هستند.
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