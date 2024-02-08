ادامه تظاهرات ضددولتی در هائیتی/ ۵ نفر کشته شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در پی ادامه تظاهرات خیابانی علیه دولت هائیتی دست‌کم ۵ نفر با شلیک نیروهای پلیس کشته شدند.

در روزهای اخیر صدها نفر از مردم هائیتی در اعتراض به دولت آریل هانری، نخست وزیر این کشور که دولتش از زمان روزی کار آمدن در سال ۲۰۲۱ شاهد گسترش فعالیت و سلطه باندهای جنایتکار سازمان‌یافته در سراسر پایتخت و مناطق مجاور آن بوده است، به خیابان‌ها آمدند.

به نوشته رویترز، پلیس این کشور برای متفرق کردن معترضان که با آتش زدن لاستیک خودروها، خیابان‌ها را در دودی غلیظ فرو برده بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کرده است.

هانری در سال ۲۰۲۱ و اندکی پس از ترور جوونل مویس، آخرین رییس جمهور هائیتی، قدرت را به دست گرفت. از آن زمان تاکنون، خلاء قدرت در هائیتی به قدرت گرفتن باندهای تبهکاری در این کشور منطقه کارائیب منجر شده است که عمده آنها در دو باند اصلی(جی۹ و جی‌پِپ) عضویت دارند.

درگیری‌های خونین بین دارودسته‌های تبهکار، پلیس و گروه‌های شبه‌نظامی حامی مردم غیرنظامی، آثار مخربی روی شهروندان این کشور گذاشته است. کشتار کور، خشونت جنسی، غارت، آدم‌ربایی و اخاذی و آتش‌افروزی جرایم و اتفاقاتی هولناک و شایع در هائیتی است.

یکی از معترضان به رویترز گفت: هانری مطلقا هیچ کاری برای مردم نکرده؛ ناامنی همه جا را فراگرفته است. جاده‌ها ویران شده‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند از پس زندگی روزمره‌اش بربیاید.

رییس دیده‌بان حقوق بشر اوایل سال جاری میلادی برآورد کرد که حدود ۳۰۰ هزار نفر در هائیتی به دلیل تشدید خشونت‌ها، در داخل این کشور آواره شده‌اند. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که ۱۷۰ هزار کودک در داخل این کشور بی‌خانمان شده و حدود نیمی از جمعیت آن در گرسنگی به‌سر می‌برند.