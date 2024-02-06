به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور، صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه ملی فیبرنوری در استان یزد اظهار کرد: پوشش فیبرنوری در کشور با بهره‌برداری پروژه‌های استان یزد از ۶ میلیون خانوار عبور کرد و امیدواریم تا پایان سال به ۸ میلیون خانوار برسیم.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد پوشش و اجرای زیرساخت در اولین گام انجام، خواستار تلاش مسؤولان استان و شهرستان برای برقراری اتصال خانوارها شد تا طعم شیرین سرعت گیگ بر ثانیه را مردم بچشند چرا که تا اخر برنامه توسعه‌ای کشور، باید ۲۰ میلیون اتصال ایجاد شود تا شاهد انقلابی در ارتباطات کشور و تحول در زندگی مردم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای پروژه فیبرنوری را بزرگترین پروژه تاریخ ارتباطات عنوان کرد که در استان یزد با همراهی مردم و مسؤولان با سرعت خوب اجرا شد.

وی عنوان کرد: در سالهای گذشته سرمایه گذاری در حوزه زیرساختهای توسعه ارتباطات ثابت انجام نشده در حالی که در کشورهای پیشرفته ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر است اما در کشور ما الگوی مصرف برعکس است چرا که زیرساختهای خوبی نداریم.

زارع‌پور اضافه کرد: با درک این موضوع کار سخت را انتخاب کردیم چرا که ارتباطات ثابت اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر سایت نسل پنجم راه اندازی شود اما از طریق فیبر نوری متصل نشود سرعت مورد نظر را نخواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای پروژه فیبر نوری کشور ی در کمتر از یکسال با همراهی مجلس تصویب و تکلیف و بودجه نیز تأمین شد و در ادامه مجوزهای جدید و پروانه همگرایی شبکه به ۱۰ شرکت داده شد.

زارع‌پور افزود: با توجه به گستردگی پروژه و گستره جغرافیایی کشور، امیدواریم پروژه ملی فیبرنوری سه ساله اجرا شود و همت همه و استانداران و اپراتورها نویدبخش سرعت عمل اجرای طرح است.

وی به سایر اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره و اضافه کرد: توسعه نسل پنجم و تکمیل پوشش نسل چهارم در دست اقدام است و ایران جزو ۱۰ کشور دارای چرخه فضایی به شمار می‌رود.