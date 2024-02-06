به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده مفتوح قضائی تشکیل شده با موضوع اتهامات خبرنگار سابق و بازداشت وی، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضائی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است.

