۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

قوه قضاییه:

بازداشت خبرنگار سابق ربطی به فعالیت‌های رسانه ای وی ندارد

قوه قضاییه اعلام کرد: بازداشت خبرنگار سابق و بازرسی از دفتر یک سایت خبری با دلایل کاملاً مغایر با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: در پرونده مفتوح قضائی تشکیل شده با موضوع اتهامات خبرنگار سابق و بازداشت وی، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

