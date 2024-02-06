به گزارش خبرنگار مهر، محسن معصومعلیزاده صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر برنامههای میراثفرهنگی برای کاروانسراهای تاجآباد و فرسفج، بیان کرد: کاروانسرای تاجآباد چند سال قبل به بهرهبرادر واگذار شد و برای استفاده بهینه ملاحظاتی داشت، در حال حاضر طرح آن آماده است و بر اساس طرح، کار اصلاح و مرمت انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه تملک بناهای اطراف کاروانسرای تاجآباد یکی از مشکلات سرمایهگذار است و معارضات باید حل شود، افزود: پیشبینی میشود کار اجرایی این بنای جهانی سال آینده آغاز شود.
معصومعلیزاده با اشاره به اینکه تاکنون بهرهبردار برای کاروانسرای فرسفج در نظر گرفته نشده است، افزود: برای معرفی کاروانسراها به گردشگران به تعریف برنامه نیاز دادیم که پس از حضور بهرهبرادر باید کار اطلاعرسانی و تبلیغات توسط بهرهبردار انجام شود.
وی بر لزوم انجام رویدادهای مختلف در این دو بنای جهانی تاکید کرد و گفت: بخشی از اعتبارات دو شهرستان بهار و تویسرکان باید صرف معرفی کاروانسراها شود که در این رابطه با فرمانداریها صحبتهایی شده است.
معصومعلیزاده با اشاره به اینکه معرفی کاروانسراها باید به نحو مطلوب انجام شود، اظهار کرد: نصب تابلوی راهنما در کاروانسرای فرسفج در حال انجام و در کاروانسرای تاجآباد در حال پیگیری است.
هزینهکرد ۴۴ میلیارد تومانی میراثفرهنگی برای ثبت جهانی در بافت تاریخی همدان
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان اشاره کرد و گفت: کار ثبت جهانی کاری بین بخشی بود و صرفاً میراثفرهنگی محور نبود، برای رفع موانع پرونده همه دستگاهها در کنار هم فضایی را برای معرفی همدان و جایگاه آن پس از ثبت رقم زدند.
وی ادامه داد: میراثفرهنگی از اعتبارات سفر حدود ۴۴ میلیارد تومان برای اقدامات عمرانی در بافت تاریخی هزینه کرد که شامل مرمت کاروانسراها و بناهای درون بافت بود.
معصومعلیزاده افزود: در محوطه هگمتانه نیز فعالیتهای مثل حذف آسفالت، حذف ۳ طبقه مازاد حوزه هنری، اقدامات بهسازی و ایجاد دفتر پایگاه، تعریف فرایندهای کاری، ساخت ویترینهای موزه و… صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه برگزاری جلسات اقناعسازی مردم در بازار از اقدامات مهمی بود که انجام شد، افزود: کار ثبت جهانی تمام نشده و جهانی شدن آغاز یک رویداد بزرگ برای استان همدان و رساندن پایتخت تاریخ و تمدن به جایگاه واقعی خود است.
مخزن موزه منطقهای غرب کشور فعال شد
معصومعلیزاده در ادامه به پروژه موزه منطقهای و مخزن امن اشاره کرد و افزود: از سال قبل ۲۳ میلیارد تومان از منابع ملی به این پروژه تزریق شده و در سالجاری پوشش سقف موزه انجام خواهد شد، همچنین تلاش کردیم مخزن موزه را فعال کنیم و در ماههای آینده نیز تمام اشیا تاریخی به این مخزن منتقل شود.
وی با اشاره به اینکه از بخش خصوصی برای احیا مرمت بناها یاری گرفتیم، اظهار کرد: تعامل میراثفرهنگی با دستگاههای اجرایی در راستای حفظ بافتهای شهری و روستایی به نحو مطلوب انجام میشود.
معصومعلیزاده ادامه داد: برای حفظ بافت بر اساس ضوابط عمل میشود و رعایت ضوابط میراثفرهنگی برای شهرداریها الزامی است بنابراین ملاک اجرایی کار در شهرداریها ضوابط میراث است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان در ادامه اظهار کرد: فعال شدن پروژههای یخدان میرفتاح، کاروانسرای تاجآباد و فرسفج، ۵ پرونده برای ثبت ملی، ۵ مطالعه بافتهای شهری و روستایی، تجهیز و بهسازی موزههای بوعلی و هگمتانه، انجام فصل هفتم کاوش باستانشناسی معبد لائودیسه، کاوش و گمانهزنی تپه نقارهچی و تعیین عرصه و حریم قلعه قروه درجزین از جمله اقدامات انجام شده است.
تسهیلگری ۱۱ پروژه اقامتی و تفریحی برای بهرهبرادری تا پایان دولت سیزدهم
معصومعلیزاده در ادامه به اقدامات بخش سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: پیگیری صدور ۲۱ مجوز برای گردشگری، تسهیلگری ۱۱ پروژه اقامتی و تفریحی برای بهره برداری تا پایان دولت سیزدهم که شامل ۵ مجتمع گردشگری، ۵ هتل و یک منطقه نمونه گردشگری است از جمله این اقدامات است.
وی با اشاره به اینکه پیگیری ۳۳ پروژه عمرانی در مناطق نمونه و روستاهای هدف گردشگری دیگر اقدام این حوزه بود، افزود: مناطق نمونه که قابلیت سرمایهگذاری دارد در سامانه بارگذاری شده است و علاقمندان میتوانند اطلاعات مناطق را در این سامانه مشاهده کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان بیان کرد: ایجاد بازارچههای دائم صنایعدستی در ورودی و خروجی شهرها از جمله تأکیدات وزارتخانه است و در این راستا ۳ بازارچه دائمی صنایعدستی در همدان، ملایر و نهاوند احداث شد.
ثبت جهانی هگمتانه، محور همدان در نمایشگاه گردشگری تهران
معصومعلیزاده در ادامه به حضور همدان در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران اشاره کرد و گفت: این رویداد از ۲۳ تا ۲۶ بهمنماه برگزار میشود و تلاش شد برای معرفی ظرفیتهای استان همه دستگاهها در کنار هم قرار گیرند.
وی با اعلام اینکه همدان در غرفه ۲۷ در نمایشگاه گردشگری تهران میزبان علاقمندان خواهد بود، تصریح کرد: در نمایشگاه با تم پرونده ثبت جهانی هگمتانه و مرکز تاریخی همدان حضور دادیم و محور نمایشگاه بر ثبت جهانی هگمتانه است.
به گفته معصومعلیزاده سفرا، رایزنان فرهنگی و مدیران کل استانها به غرفه همدان در نمایشگاه دعوت شدهاند و همدان برای توسعه گردشگری داخلی باید جایگاه خود را پیدا کند و حضور در نمایشگاه تأثیر بسزایی در این امر دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با اشاره به اینکه در مدت برگزاری نمایشگاه هیئت ازبکستانی برای بررسی ظرفیتهای گردشگری به همدان سفر میکند، اظهار کرد: معرفی همدان در هفته فرهنگی ارمنستان و برگزاری نمایشگاه صنایعدستی هنرمندان همدانی در ارمنستان از جمله تعاملات با این کشور است.
وی با اشاره به اینکه برای توسعه گردشگری خارجی همدان باید به رونق گردشگری منطقه فکر کنیم، گفت: کشورهای روسیه و چین دو کشور هدف گردشگری خارجی در همدان هستند.
پکیج گردشگری منطقه غرب کشور تهیه شود
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با بیان اینکه ایجاد پکیج گردشگری منطقه غرب کشور، راهکار رونق گردشگری خارجی است، ادامه داد: برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری باید یک پکیج منطقه غرب کشور داشته باشیم و مراودات بین استانی نیز باید تقویت شوند.
معصومعلیزاده در ادامه به آمار گردشگران داخلی و خارجی همدان از ابتدای سالجاری اشاره کرد و گفت: در این مدت همدان میزبان دو میلیون و ۹۵۰ هزار نفر گردشگر خارجی و ۱۳ هزار و ۸۸۱ نفر گردشگر داخلی بوده است.
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