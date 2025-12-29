به گزارش خبرگزاری مهر، محسن معصومعلیزاده ظهر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید پایگاه جهانی هگمتانه اظهار کرد: ثبت جهانی این اثر، صرفاً یک عنوان نیست، بلکه حاصل دههها تلاش علمی، کارشناسی و اجرایی است که در دورههای مختلف مدیریتی شکل گرفته و امروز به رسمیت شناخته شده است.
وی با بیان اینکه از نخستین مراحل شناسایی و کاوش هگمتانه تاکنون، گروههای متعددی از متخصصان در این مسیر نقش داشتهاند، افزود: هر یک از این تلاشها چون حلقهای از یک زنجیره به ثبت جهانی این محوطه منجر شده و این اتفاق، حق مسلم استان همدان بود که به ثمر نشست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تأکید بر اهمیت تداوم مسیر مدیریتی تصریح کرد: توقف پروژهها بزرگترین آسیب در حوزه میراثفرهنگی است و انتقال تجربه و دانش مدیریتی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ شتاب توسعه به شمار میرود.
معصومعلیزاده با اشاره به ماهیت پیچیده و حساس فعالیت در حوزه میراثفرهنگی گفت: این حوزه با وجود اثرگذاری عمیق فرهنگی و اجتماعی، کمتر دیده میشود، در حالیکه نیروهای انسانی آن با کمترین امکانات و بیشترین تعهد، مسئولیتهای خطیری را بر عهده دارند.
وی هگمتانه را مهمترین ظرفیت هویتی همدان دانست و افزود: این محوطه تاریخی باید به کانونی زنده، اثرگذار و جریانساز در توسعه شهری و استانی تبدیل شود؛ هگمتانه یک برند است و بهرهبرداری صحیح از آن نیازمند همت، خلاقیت و کار تیمی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان در تشریح اقدامات انجامشده پس از ثبت جهانی این اثر گفت: پاسخ به ملاحظات یونسکو، تکمیل مستندات تخصصی، بهرهگیری از دیدگاه کارشناسان و ارسال پروندههای تکمیلی، از جمله اقداماتی بود که با تلاش شبانهروزی همکاران پایگاه جهانی هگمتانه پیگیری شد.
معصومعلیزاده در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای مدیر پیشین پایگاه جهانی هگمتانه و آرزوی موفقیت برای مدیر جدید، بر ضرورت تقویت همدلی، روابط انسانی و همافزایی بین بخشهای مختلف برای معرفی شایستهتر این اثر جهانی تأکید کرد.
